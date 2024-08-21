При этом, отметили в ГТУ, экспорт Китая в КНДР сократился до 914 миллионов долларов — на 13,3 процента.

С января по июль 2024 года Китай значительно увеличил импорт товаров из Северной Кореи, что стало одной из ключевых тем в экономической сфере. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем поставок товаров из КНДР достиг 198 миллионов долларов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это резкое увеличение импорта стало следствием не только углубления экономических связей между двумя странами, но и изменения политической ситуации в регионе. Китай стремится укрепить свою экономическую базу, опираясь на сотрудничество с Северной Кореей. Основными товарными группами, которые ввозятся из КНДР, остаются уголь, электроника и сельскохозяйственная продукция.

Экономические аналитики рассматривают этот тренд как знак улучшения состояния северокорейской экономики, которая, несмотря на международные санкции, демонстрирует способность адаптироваться к новым условиям. В то время как международное сообщество продолжает обсуждать вопросы денуклеаризации, эти экономические обмены могут сыграть ключевую роль в будущем сотрудничестве и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

Тем временем, экспорт Китая в Северную Корею, наоборот, сократился и составил 914 миллионов долларов, что на 13,3% меньше, чем в прошлом году. В результате общий товарооборот между двумя странами также упал на 8,4%, составив 1,11 миллиарда долларов.

Китай остается одним из главных экономических партнеров Северной Кореи. Пекин активно поставляет в Пхеньян различные товары, включая продовольствие и компоненты для удобрений. Несмотря на сокращение объемов экспорта, рост импорта подчеркивает значимость торговых отношений между двумя странами в условиях экономической нестабильности и международных санкций.