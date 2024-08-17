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Maybach представила первый спортивный автомобиль SL 680 Monogram с откидным верхом
Официальные лица заявили, что это также «самая динамичная» модель в истории бренда Maybach.

На автосалоне в Пеббл-Бич был представлен первый спорткар Maybach с откидным верхом — SL 680 Monogram, являющийся самой динамичной моделью в истории марки.

Автомобиль создан на базе Mercedes-AMG SL и представлен в уникальной расцветке красного и черного цветов. Вместо стандартной решетки радиатора здесь применены знаменитые вертикальные хромированные ламели. В отделке можно заметить элементы из розового золота на фарах, а также хромированные детали на лобовом стекле и боковых порогах, включая индивидуальный передний сплиттер. Клиенты имеют возможность выбрать один из двух вариантов дизайна 21-дюймовых колес.

Интерьер оформлен из кожи Nappa белоснежного цвета, с индивидуальной гравировкой цветочных узоров на сиденьях. Информационно-развлекательная система была обновлена для более гармоничного восприятия бренда Maybach.

Спорткар SL 680 Monogram также получил усовершенствованную адаптацию динамической подвески и системы управления дорожным положением, что позволяет водителю наслаждаться не только высокой скоростью, но и максимальным комфортом во время поездок. Уникальная система амортизации делает каждую поездку будоражащей и в то же время расслабляющей, что соответствует философии Maybach.

С точки зрения безопасности, новый родстер оснащен передовыми технологиями помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения столкновений. Каждый элемент автомобиля, от системы освещения до шумоизоляции, был тщательно продуман, чтобы создать атмосферу непревзойденной роскоши и уверенности на дороге.

Внутри находится аналогичный 4,0-литровый V8 с двойным турбокомпрессором, как и у обычного SL, однако система управления дроссельной заслонки была откалибрована для обеспечения высшего уровня удовольствия от вождения, который можно ожидать от автомобиля марки Maybach.

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