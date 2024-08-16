Когда стало известно о том, что команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис проведёт встречу 15 августа с представителями криптоиндустрии, мемкоин Kamala Harris подскочил на 10%.

С приближением финала президентской гонки представители Демократической партии меняют свои взгляды на криптовалютный рынок. В то время как позиция кандидата от демократов Камалы Харрис остаётся неопределённой, интерес к её мемкоину продолжает расти.

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После объявления о встрече команды Харрис с лидерами криптоиндустрии 15 августа, токен Kamala Harris подскочил на 10%. На протяжении недели его стоимость увеличилась почти на 30%. В то же время другие токены из экосистемы PolitiFi показывают отрицательную динамику. Например, мемкоины, ассоциированные с Дональдом Трампом, таких как MAGA (TRUMP) и Donald Tremp (TREMP), потеряли 1,2% и 6,4% своей стоимости соответственно в последние 24 часа.

Аналитики уверены: если встреча состоится и на ней будет присутствовать сама Камала Харрис, мемкоин может значительно вырасти в цене. Однако при отсутствии ясных заявлений или самой встречи, возможно резкое падение его стоимости, что активизирует обсуждения в сообществе о необходимости скорейших разъяснений со стороны Харрис.