Несмотря на ранее появившиеся слухи о задержках в поставках линии Blackwell, аналитики TrendForce утверждают, что всё идёт по плану, и графические процессоры B100 и B200 AI будут доступны к концу текущего квартала.

TrendForce также сообщает, что Blackwell уже находится на стадии начальных поставок, и Nvidia в настоящее время отправляет образцы клиентам.

Из новостей стало известно, что модель B200A будет упрощённой и более экономичной, что делает её идеальным выбором для стартапов и корпоративных клиентов с ограниченным бюджетом.

Что касается характеристик, ожидается, что B200A будет оснащена 144 ГБ памяти HBM3E 12-Hi. Для сравнения, более высокие модели имеют память 8-Hi объёмом от 144 до 288 ГБ. При этом младший ускоритель будет работать на воздушном охлаждении.

Аналитики предсказывают, что в следующем году Blackwell займёт 80% поставок Nvidia, что может способствовать новому росту рынка в 2025 году благодаря интересу к AI.

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Новая модель B200A от Nvidia обещает стать значимым игроком на рынке экономичных решений для искусственного интеллекта. Упрощённая архитектура и доступная цена делают эту видеокарту особенно привлекательной для малых и средних предприятий, стремящихся внедрять AI-технологии без значительных инвестиций. Поддержка HBM3E 12-Hi памяти обеспечит достаточную пропускную способность для выполнения задач, требующих высокой вычислительной мощности.

Кроме того, снижение затрат на охлаждение благодаря воздушной системе позволяет уменьшить общий бюджет на решение, что стандартно было проблемой для мощных AI-ускорителей. Это открывает новые возможности для стартапов и исследовательских команд, предоставляя им доступ к современным технологиям, ранее доступным только крупным игрокам рынка.

Аналитики также ожидают, что с распространением Blackwell и моделей, таких как B200A, увеличится конкуренция среди производителей графических процессоров, что подстегнёт инновации и снизит цены. Рост интереса к AI будет способствовать развитию новых приложений в самых различных областях, от медицины до финансов, что сделает инвестиции в эту технологию более оправданными и нужными.