В качестве инновационной меры по решению проблем с транспортировкой сотрудников на работу поезд планирует ежедневно бесплатно доставлять 4500 сотрудников на завод и обратно.

На этой неделе в Берлине стартовала эксплуатация новейшего электрического пригородного поезда Giga Train, предназначенного для перевозки сотрудников завода Tesla Gigafactory. Этот проект нацелен на решение транспортных проблем и будет ежедневно обеспечивать бесплатные поездки для 4500 работников между гигафабрикой и станцией Эркнер.

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К сожалению, запуск поезда задержали, и его ввод в эксплуатацию намечен на апрель 2025 года. Giga Train стал первым в своем роде полностью электрическим составом на аккумуляторах в регионах Берлина и Бранденбурга. Каждый вагон этого поезда способен вместить до 120 человек, а общая вместимость составляет 500 пассажиров.

Ответственная за эксплуатацию компания Niederbanimer Railways планирует обновить свой парк рельсового транспорта к концу года. Как сообщил директор компании Себастьян Ахтманн, в планах значится инвестиция в 31 электропоезд с аккумуляторами и поэтапная замена дизельного парка на 7 водородных поездов.

Giga Train оборудован современными технологиями, включая системы автоматического управления и энергосбережения, что делает его не только экологически чистым, но и безопасным для пассажиров. С запуском этого поезда Tesla стремится улучшить не только транспортную инфраструктуру, но и качество жизни работников, сократив время в пути и уменьшив уровень стресса, связанного с регулярными переездами.

Вместе с Giga Train, Niederbanimer Railways также анонсировала внедрение умных технологий для управления потоками пассажиров и оптимизации расписания поездов. Это повысит эффективность работы транспортной сети и сделает поездки еще более комфортными.