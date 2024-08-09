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Ожидается, что чип MediaTek Dimensity 9400, представленный в октябре, опередит Snapdragon 8 Gen 4
Новая утечка от Digital Chat Station предполагает, что Dimensity 9400 покажет на 30% более высокую производительность в одноядерном режиме по сравнению с предшественником.

Ожидается, что новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, который будет представлен в октябре, превзойдет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, а его анонс состоится 21 октября.

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Согласно утечкам от Digital Chat Station, Dimensity 9400 продемонстрирует увеличение одноядерной производительности на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Предполагается, что в бенчмарках новый чип может набрать около 2869 баллов в Geekbench 6.2, что близко к 2884 баллам Snapdragon 8 Gen 4. В этом приросте, скорее всего, заслуга сотрудничества MediaTek с Arm, которые разработали новое ядро Cortex-X925 с кодовым названием Blackhawk.

Кроме того, важно отметить, что Dimensity 9400 будет значительно более энергоэффективным, потребляя всего 30% от энергии, необходимой Snapdragon 8 Gen 3 для выполнения аналогичных задач. Оба процессора будут производиться по 3-нм технологии N3 от компании TSMC, что обещает высокую производительность при низком энергопотреблении. 

Достоинства MediaTek Dimensity 9400 не ограничиваются лишь одноядерной производительностью. Новый процессор также обещает значительный рост многопоточной производительности, что делает его идеальным выбором для игровых приложений и требовательных многозадачных сценариев. Оно будет поддерживать новейшие графические API и технологии, включая Ray Tracing.

Архитектурные улучшения, внедренные в Dimensity 9400, предполагают также оптимизацию работы с искусственным интеллектом. Новый чип сможет обрабатывать AI-задачи на более высоком уровне, обеспечивая быструю и плавную работу приложений, использующих машинное обучение, таких как камеры и голосовые помощники. 

Процессор MediaTek Dimensity 9400 не только обещает значительные улучшения в производительности, но и внедряет новые технологии, которые обеспечат лучшую защиту данных и конфиденциальности пользователей. Интеграция продвинутых средств шифрования и обработки данных позволит повысить уровень безопасности при использовании мобильных устройств, что особенно актуально в условиях растущих угроз кибербезопасности.

#кибербезопасность #snapdragon 8 gen 4 #энергоэффективность #игровая производительность #высокая производительность #cortex-x925 #mediatek dimensity 9400 #3-нм технология #5g соединение #ai-оптимизация
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MediaTek Dimensity 9400 с приростом производительности на 30% станет конкурентом Snapdragon 8 Gen 4
MediaTek Dimensity 9400 получит прирост одноядерной производительности на 30%
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