Nvidia сообщила своим партнёрам, что в последний раз готова принять заказы на RTX 3060.

Эта модель была анонсирована в начале 2021 года и до сих пор удерживает лидерство с 5,88% доли на рынке, опережая ближайшего соперника - RTX 4060, которая, несмотря на свою новизну, имеет всего 3,47%.

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Nvidia уведомила партнеров о последнем сроке приема заказов на RTX 3060, скорее всего, имея в виду заказ чипов для данной модели. В магазинах данные видеокарты пока останутся, но с выходом RTX 5060 их запасы постепенно иссякнут.

Сегодня цены на RTX 4060 уже приблизились к стоимости старшей модели. В Европе стоимость новинки начинается от 280 евро, в то время как за более старую RTX 3060 просят от 265 евро. Несмотря на небольшое преимущество в производительности, новая видеокарта потребляет меньше энергии и поддерживает технологию DLSS 3.

С завершением производства RTX 3060, рынок видеокарт может столкнуться с различными последствиями. Поскольку эта модель долгое время оставалась фаворитом среди геймеров, ее отсутствие окажет существенное влияние на сегмент среднего ценового диапазона. Многие пользователи, ищущие доступное решение для игр, могут оказаться перед выбором между более дорогой RTX 4060 и ее предшественником, чьи запасы постепенно истощаются.

С ростом популярности DLSS 3 на новых моделях, такие как RTX 4060, производители будут пытаться привлечь внимание пользователей, акцентируя внимание на их энергоэффективности и улучшенной производительности. Это может сделать RTX 4060 более привлекательным выбором для геймеров, стремящихся к оптимальному соотношению цена/качество.

Тем не менее, спрос на RTX 3060 может остаться высоким. Ожидается, что истощение запасов RTX 3060 в магазинах может привести к росту цен на вторичном рынке. В условиях недостатка чипов и дефицита моделей, подобные ситуации могут привести к весьма интересным изменениям на рынке видеокарт в ближайшие месяцы.