Новый Lexus NX Overtrail оснащен переработанными 18-дюймовыми легкосплавными дисками с внедорожными шинами и увеличенным дорожным просветом. Корпуса зеркал, дверные ручки, колесные арки и багажные рейлинги выполнены в черном цвете, так же как молдинги на окнах и колеса.

Премиальный бренд Lexus расширяет линейку внедорожников с новым NX Overtrail по привлекательной цене. Уникальные дизайнерские акценты подчеркивают его внедорожные способности, а улучшенная подвеска гарантирует комфортное передвижение по различным типам местности.

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NX Overtrail получил обновленные 18-дюймовые легкосплавные диски, на которых установлены внедорожные шины, а также увеличенный дорожный просвет. Черные элементы, такие как корпуса зеркал, дверные ручки и колесные арки, создают стильный контраст с кузовом нового цвета Saharabeige, который доступен только для этой модели. Задний серый логотип Lexus добавляет завершающий штрих.

Сиденья водителя и пассажира обтянуты черной искусственной кожей Tahara, а вставки оформлены в мохово-зеленом тоне. Декор «Trailwood» придает интерьеру природное ощущение.

Корпус автомобиля поднят на 15 миллиметров, что обеспечивает отличный обзор, а клиренс увеличен до 200 миллиметров, что позволяет легче преодолевать сложные участки. NX Overtrail оборудован технологией очистки воздуха nanoe-X от Panasonic, что делает поездки более комфортными.

Эта новая версия уже доступна для заказа с двигателями NX (NX 350h и NX 450h+), начиная с 72 200 евро.

NX Overtrail оснащен современными системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выходе за пределы полосы движения и автоматическое торможение. Эти технологии обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров на любых типах дорог, особенно в сложных условиях внедорожья.

Кроме того, новый кроссовер предлагает продвинутую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, позволяя водителю легко управлять навигацией и медиафайлами на своем смартфоне. Вместительный багажник и умно организованное внутреннее пространство делают NX Overtrail идеальным выбором для активных семей и любителей приключений.

Эстетика и функциональность объединяются в этом кроссовере, привлекая внимание как тем, кто ценит стиль, так и тем, кто ищет надежный и универсальный автомобиль для поездок по сложным маршрутам. NX Overtrail действительно обещает стать интересным игроком на рынке внедорожников благодаря своему продуманному дизайну и множеству инновационных функций.