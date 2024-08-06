Т-клетки будут отправлены на Международную космическую станцию для изучения влияния длительной микрогравитации на их дифференциацию, активацию, память и истощение.

Цель данного проекта заключается в изучении воздействия микрогравитации на функциональные характеристики Т-клеток. Исследовательская инициатива, которую запускает Центр онкологии Техасского университета вместе с партнёрами, предполагает отправку Т-клеток на Международную космическую станцию. Задача — проанализировать влияние длительного пребывания в микрогравитации на их дифференциацию, активацию, память и истощение. Полученные данные будут изучены на Земле для выявления сигнальных путей и возможных мишеней для улучшения терапий в онкологии и других заболеваниях.

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В проекте участвуют исследователи из MD Anderson под руководством доктора Кассиана Йи и доктора Кунаи Раи, а также компании Axiom Space и BioServe Space Technologies. «Сотрудничество с опытными коллегами в области биологических исследований и доставки грузов позволит максимально использовать возможности микрогравитации», — отметил Йи. Проект включает в себя несколько миссий на МКС и предполагает дальнейшие исследования в будущих коммерческих космических инициативах. Данная инициатива представляет собой значимый шаг к пониманию особенностей иммунного ответа в условиях, которые резко отличаются от земных. Микрогравитация может влиять на клеточные механизмы, такие как активация Т-клеток, что может привести к новым открытиям в области терапии онкологических заболеваний и других состояний, связанных с дисфункцией иммунной системы. Анализ сигналов, возникающих в результате взаимодействия Т-клеток с микроокружением, предусмотренный проектом, откроет новые горизонты для разработки более эффективных и персонализированных методов лечения.

Кроме того, эксперимент на МКС позволит исследовать не только молекулярные аспекты, но и оценить изменения в клеточной памяти и способности к самовосстановлению Т-клеток. Это может быть особенно актуально при рассматриваемом использовании иммунотерапии у пациентов с рецидивирующими формами рака.

В результате данный проект может привести к созданию прорывных технологий в области биомедицинских исследований, что будет способствовать улучшению качества жизни пациентов и повышению эффективности существующих терапий. Комплексный анализ полученных данных откроет новые возможности для дальнейших исследований как в космосе, так и на Земле. Исследования, проведенные в условиях микрогравитации, могут также осветить механизмы, лежащие в основе клеточной усталости и иммунного ответа на рак. Понимание изменений в функциональной активности Т-клеток в космосе поможет выявить критические факторы, способствующие или подавляющие эффект иммунотерапии. Это позволит оптимизировать подходы к лечению, учитывающие индивидуальные особенности пациентов.