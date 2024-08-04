Предполагается, что надувной элемент будет состоять из жёсткого основания и гибкой верхней части, которая изменяет свои очертания под давлением. Хранить воздух для наполнения надувного элемента предусматривается в специальном резервуаре, а подавать при помощи компрессора.

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Концерн BMW продолжает удивлять мир своими инновациями, и на этот раз он запатентовал уникальную технологию надувных аэродинамических элементов. Эта разработка обещает значительно улучшить характеристики автомобилей, позволяя им адаптироваться к меняющимся дорожным условиям в режиме реального времени.

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Надувные элементы аэродинамики, состоящие из жёсткого основания и гибкой верхней части, могут принимать различные формы под давлением. Специальный резервуар будет хранить воздух, который подаётся с помощью компрессора. Это позволяет добиться высокой жёсткости при сравнительно низкой массе, а использование современных материалов, таких как карбон и армированный пластик, делает процесс более экономичным.

Простота конструкции надувного элемента и компрессора — ещё одно значительное преимущество, так как это не только упрощает процесс производства, но и снижает конечную стоимость, что может сделать эту технологию массовой. BMW также рассматривает возможность адаптации этой концепции для различных частей кузова, обеспечивая высокую степень кастомизации.

Кроме этого, стоит отметить, что данная технология может перекликаться с другими новшествами — такими как умные шины от Pirelli, которые уже адаптируются под конкретные условия движения, создавая синергию между различными моделями инноваций в мире автомобилестроения.