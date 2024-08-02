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Orion Soft выпустила обновленную версию системы управления базами данных Proxima DB 3.0.1
В новой версии продукта можно автоматически развертывать кластеры, гибко управлять планами резервного копирования и расширениями для PostgreSQL через единый пользовательский интерфейс.

Компания Orion Soft представила обновленную версию своей системы управления базами данных Proxima DB 3.0.1. Это обновление включает в себя функции автоматизации процессов развёртывания кластеров, что упрощает их настройку. Кроме того, система предлагает удобные инструменты для эффективного управления резервным копированием, а также позволяет интегрировать расширения для PostgreSQL. Все эти возможности доступны через единую интуитивно понятную панель управления.

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Основным нововведением Proxima DB 3.0.1 является функция автоматического развертывания отказоустойчивых кластеров за 10 минут с помощью интуитивно понятного интерфейса. Для этого разработан пошаговый установщик, поддерживающий различные шаблоны, схожие с Microsoft SQL Server. Это решение гарантирует высокую степень надежности и воспроизводимости кластеров в любых средах.

Также новая версия предлагает усовершенствованное управление полным и инкрементальным резервным копированием с системой рекомендаций, позволяющей выбрать и настроить необходимые планы в несколько кликов.

Интерфейс Proxima DB версии 3.0.1 значительно облегчает взаимодействие с расширениями PostgreSQL, позволяя пользователям быстро активировать или деактивировать их для кластеров.

#масштабирование #резервное копирование #управление #пользовательский интерфейс #субд #orion soft #postgresql #proxima db #авторазвертывание #кластеризация
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