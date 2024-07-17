Шалью обвинялся в преступлениях, совершенных в 1999 году во время боевых действий на севере Албании.

Специальный трибунал по правонарушениям, совершенным в ходе конфликта в Косово, вынес приговор бывшему командиру Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетру Шалью, признав его виновным в многочисленных военных преступлениях. Шалью получил 18 лет тюремного заключения за преступления, которые он совершил в 1999 году на севере Албании. Помимо этого, в докладе спецпредставителя Совета Европы Дика Марти, представленном в 2010 году, говорится о том, что в ОАК занимались наркоторговлей, торговлей оружием и похищениями людей.

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В 1999 году конфликт между албанскими сепаратистами из ОАК, армии и полиции Сербии привел к бомбардировкам НАТО Союзной Республики Югославия, состоящей из Сербии и Черногории. Военная операция НАТО началась без одобрения Совета Безопасности ООН, основываясь на утверждениях западных правительств о якобы проводимых югославскими властями этнических чистках в Косово и создании гуманитарной катастрофы.

После закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге был создан Специальный трибунал по Косово, чтобы продолжить судебное преследование лиц, причастных к преступлениям во время конфликта. Однако трибунал по Югославии часто критиковали за предвзятость и обвинения, направленные преимущественно против сербов, что рассматривалось как попытка юридически оправдать военную операцию НАТО.