Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro Max получит экран с рекордно узкой рамкой, а чертежи подтвердили, что рамка экрана будет иметь ширину 1,15 мм.

Известный инсайдер Ice Universe поделился подробностями и новым рендером будущего флагмана Apple — iPhone 16 Pro Max. Согласно последней информации, основная камера iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станет еще больше, причем высота модуля увеличится на 3,9 мм по сравнению с предыдущим поколением.

реклама

iPhone 16 Pro Max получит экран с рекордно узкой рамкой шириной всего 1,15 мм. Чертежи подтвердили, что вырез Dynamic Island останется неизменным, сохраняя фирменный стиль устройства.

Кроме iPhone 16 Pro Max, другие модели также получат обновленные рамки:

iPhone 16 — 2,0497 мм;

iPhone 16 Plus — 2,0599 мм;

iPhone 16 Pro — 1,2 мм.

Ice Universe известен своей точностью в прогнозировании новых технологий и дизайнов смартфонов. Он первым сообщил о тренде на экраны-водопады, челке в iPhone X, новом дизайне iPhone 14 и 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Его источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта продолжают предоставлять эксклюзивные сведения, что делает его информацию крайне надежной.

Последние сведения Ice Universe подтверждают, что Apple продолжает активно работать над улучшением дизайна и функциональности своих устройств. В целом, предстоящий iPhone 16 Pro Max обещает стать значительным обновлением в линейке устройств Apple, предлагая пользователям еще больше возможностей и передовые технологии.