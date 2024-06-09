Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал некоторые подробности о iPhone 16 Pro Max и его рендер
Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro Max получит экран с рекордно узкой рамкой, а чертежи подтвердили, что рамка экрана будет иметь ширину 1,15 мм.

Известный инсайдер Ice Universe поделился подробностями и новым рендером будущего флагмана Apple — iPhone 16 Pro Max. Согласно последней информации, основная камера iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станет еще больше, причем высота модуля увеличится на 3,9 мм по сравнению с предыдущим поколением.

реклама

iPhone 16 Pro Max получит экран с рекордно узкой рамкой шириной всего 1,15 мм. Чертежи подтвердили, что вырез Dynamic Island останется неизменным, сохраняя фирменный стиль устройства.

Кроме iPhone 16 Pro Max, другие модели также получат обновленные рамки:

  • iPhone 16 — 2,0497 мм;
  • iPhone 16 Plus — 2,0599 мм;
  • iPhone 16 Pro — 1,2 мм.

Ice Universe известен своей точностью в прогнозировании новых технологий и дизайнов смартфонов. Он первым сообщил о тренде на экраны-водопады, челке в iPhone X, новом дизайне iPhone 14 и 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Его источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта продолжают предоставлять эксклюзивные сведения, что делает его информацию крайне надежной.

Последние сведения Ice Universe подтверждают, что Apple продолжает активно работать над улучшением дизайна и функциональности своих устройств. В целом, предстоящий iPhone 16 Pro Max обещает стать значительным обновлением в линейке устройств Apple, предлагая пользователям еще больше возможностей и передовые технологии.

#apple #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max #iphone 16 plus #ice universe #dynamic island
+
Написать комментарий (0)
Голосовой помощник Siri от Apple в iOS 18 получит новые функции искусственного интеллекта
Аккумулятор iPhone 16 получит металлический корпус и станет более ёмким
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
29
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
+
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
2
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
5
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
1
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
11
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
5
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
1
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
2
Nothing анонсировала бюджетный смартфон CMF Phone 1 с необычным элементом дизайна
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
+
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
7
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
41
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
29
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
О причинах гибели президента Ирана Раиси
5
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
4

Сейчас обсуждают

swr5
19:31
Берите ближе, это типичный моссад.
О причинах гибели президента Ирана Раиси
KAA
19:30
Теперь вопрос, в каком это собирать корпусе и какое там будет охлаждение видеокарты.
Киев разрабатывает свои собственные модули планирования и коррекции для авиабомб
Ivan Mikhailov
19:30
Забавно, что когда подобные фото с Абрамсами приводили, то это был не фейк, на 146% И ещё один момент, автор обвиняет z-военкоров во лжи, но когда они же разгоняли фейки с теми же Абрамсами, то вопрос...
Публикации «первого поражённого» истребителя Су-57 оказались фейком
REY_B_
19:29
Чтобы играть удобно откинувшись на спинку кресла, нужна диагональ 32-34 дюйма. Когда до экрана метр, так и для глаз полезнее.
Игровой монитор ViewSonic XG2536 получил 24-дюймовую IPS-панель с частотой 280 Гц и цену менее $300
Windmark
19:28
Это всё из-за хомяка
Популярный мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем
swr5
19:28
Вы не представляете какое серьезное отношение у западных спецслужб и политиков к медиаисточникам, для них это оружие, и самая эффективная война для них - это война за умы людей, посмотрите, что они сд...
О причинах гибели президента Ирана Раиси
Олег Тимофеев
19:26
Наверняка их будет не пять .
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
cypher1999
19:26
А вот про ценник матплат для АМД - почему-то стыдливо умолчали :)
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Олег Тимофеев
19:25
Вот это и настораживает что нас не ценят.
Белый дом отреагировал на визит кораблей ВМФ РФ к берегам Кубы
Олег Тимофеев
19:22
По зернышку.
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем