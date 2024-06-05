В мае «АвтоВАЗ» проиндексировал цены на некоторые модели Lada в среднем менее чем на 3%. На бюджетные модели Granta и Vesta не менялись.

АвтоВАЗ не будет повышать цены на самые доступные модели автомобилей LADA при снижении инфляции в России. Такое заявление сделал президент компании Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Максим Соколов подчеркнул, что меры, предпринимаемые правительством и Центральным банком, направлены на борьбу с инфляцией. Если эти меры окажутся эффективными и инфляция действительно начнет снижаться, это может позволить АвтоВАЗу сохранить текущие цены на бюджетные версии автомобилей.

В мае АвтоВАЗ уже провел незначительную индексацию цен на некоторые модели Lada. Средний рост цен составил менее 3%, однако цены на бюджетные модели Granta и Vesta остались неизменными.

Сегодня же стало известно о повышении цены на Lada Granta, оснащенную четырехступенчатой автоматической коробкой передач Jatco.

АвтоВАЗ внимательно следит за экономической ситуацией в стране и реагирует на изменения показателей инфляции. Компания стремится предложить своим клиентам наиболее доступные и конкурентоспособные цены, несмотря на экономические вызовы.

АвтоВАЗ планирует продолжить работу над улучшением качества своих автомобилей и расширением модельного ряда, при этом стараясь минимизировать влияние внешних экономических факторов на стоимость продукции.