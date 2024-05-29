Для Lada Vesta «предпочтительным» топливом является бензин с октановым числом 95 (АИ-95), но если возможности заправить им нет, то можно использовать бензин с октановым числом не ниже 92 (АИ-92).

АвтоВАЗ объявил, что для автомобилей Lada Niva и Lada Granta официально рекомендован бензин марки АИ-95 или «Премиум Евро-95». Эти двигатели откалиброваны специально под данный тип топлива. Возвращение экологичных моторов класса «Евро-5» усиливает необходимость использовать качественное топливо для обеспечения оптимальной работы двигателя.

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Для владельцев Lada Vesta предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95 (АИ-95). Однако в случае отсутствия возможности заправить данный видом топлива, допустимо использование бензина с октановым числом не ниже 92 (АИ-92). Важно понимать, что двигатель будет работать на АИ-92 несколько "жестче", что может повлиять на общую производительность автомобиля.

Некоторые водители могут задаться вопросом о целесообразности использования бензина с более высоким октановым числом, например, 98 или 100. АвтоВАЗ уточняет, что значимых преимуществ от использования такого топлива в случае с Lada Vesta не наблюдается.

Несмотря на официальные рекомендации, водители во многих регионах России выбирают заправочные станции, основываясь на личном опыте. АвтоВАЗ также подчеркивает, что определенный «запас прочности» заложен в топливную систему и систему снижения токсичности автомобилей. Это помогает предотвратить повреждения двигателя и электроники при использовании некачественного топлива.

Особое внимание стоит уделить выбору топлива в зимний период. Для уверенного запуска мотора при низких температурах рекомендуется использовать «зимний» бензин с повышенной испаряемостью.

Выбор правильного топлива для автомобилей Lada играет ключевую роль в обеспечении их надежной работы и долговечности. Соблюдение рекомендаций АвтоВАЗа по использованию бензина АИ-95 для Lada Niva и Lada Granta, а также предпочтение АИ-95 для Lada Vesta с возможностью использования АИ-92 в случае необходимости, поможет водителям избежать проблем и обеспечить оптимальную производительность своих автомобилей.