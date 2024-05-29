Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
АвтоВАЗ официально рекомендует бензин АИ-95 для Lada Niva и Lada Granta
Для Lada Vesta «предпочтительным» топливом является бензин с октановым числом 95 (АИ-95), но если возможности заправить им нет, то можно использовать бензин с октановым числом не ниже 92 (АИ-92).

АвтоВАЗ объявил, что для автомобилей Lada Niva и Lada Granta официально рекомендован бензин марки АИ-95 или «Премиум Евро-95». Эти двигатели откалиброваны специально под данный тип топлива. Возвращение экологичных моторов класса «Евро-5» усиливает необходимость использовать качественное топливо для обеспечения оптимальной работы двигателя.

реклама

Для владельцев Lada Vesta предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95 (АИ-95). Однако в случае отсутствия возможности заправить данный видом топлива, допустимо использование бензина с октановым числом не ниже 92 (АИ-92). Важно понимать, что двигатель будет работать на АИ-92 несколько "жестче", что может повлиять на общую производительность автомобиля.

Некоторые водители могут задаться вопросом о целесообразности использования бензина с более высоким октановым числом, например, 98 или 100. АвтоВАЗ уточняет, что значимых преимуществ от использования такого топлива в случае с Lada Vesta не наблюдается.

Несмотря на официальные рекомендации, водители во многих регионах России выбирают заправочные станции, основываясь на личном опыте. АвтоВАЗ также подчеркивает, что определенный «запас прочности» заложен в топливную систему и систему снижения токсичности автомобилей. Это помогает предотвратить повреждения двигателя и электроники при использовании некачественного топлива.

Особое внимание стоит уделить выбору топлива в зимний период. Для уверенного запуска мотора при низких температурах рекомендуется использовать «зимний» бензин с повышенной испаряемостью. 

Выбор правильного топлива для автомобилей Lada играет ключевую роль в обеспечении их надежной работы и долговечности. Соблюдение рекомендаций АвтоВАЗа по использованию бензина АИ-95 для Lada Niva и Lada Granta, а также предпочтение АИ-95 для Lada Vesta с возможностью использования АИ-92 в случае необходимости, поможет водителям избежать проблем и обеспечить оптимальную производительность своих автомобилей.

#автоваз #топливо #lada #бензин #lada vesta #lada granta #аи-92 #аи-95
+
Написать комментарий (0)
АвтоВАЗ назвал 5 ключевых особенностей Lada Vesta NG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
9
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
13
Илон Маск вновь выразил свою обеспокоенность по поводу стремительного развития ИИ
+
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Запуск смартфона Xiaomi 14 CIVI назначен на 12 июня 2024 года
+
Samsung готовится выпустить бета-версию Wear OS 5 для часов Galaxy Watch
1
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
26
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
33
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
44
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
41
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
40
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
41
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:48
В Южной Америки даже сельхоз техника на биодизеле давно работает. Как-то Запад отстаёт от "стран третьего Мира".
Toyota, Subaru и Mazda совместно работают над мощными углеродно-нейтральными двигателями
glavhyilo
00:38
однажды проснёмся и нет больше брюсселя,так и узнаем что бельгия передала ф-16.
Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, часть из них поступит в текущем году
glavhyilo
00:24
однажды проснёмся,а вашингтона нет уже.
США не поддержали призывы к ударам западным оружием по территории России
kaissa
00:11
Теоретик детектед. давно уже подобным пользуюсь - классная вещь. У меня минимум на 5 пусков хватает. Но ценник на данную модель конечно завышен...
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
Легенда
00:10
>>> Прошлым летом урвал 6800xt у чела игрового задрота за 35к
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Hivi77
00:10
Поддерживаю: Лавров с вами. Щаз мульярды просрут на переклейку всех мосвичей. А название укрепилось уж давненько. Гиббонами их кличуть. Права у меня с 1995 годика.
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
glavhyilo
00:09
саня-катафалк,он же главком200 разрешил.
Defense Post: Россия и Китай активизировали попытки по проникновению на американские военные базы
glavhyilo
00:05
2014г там указан.
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Evgeny Chezarin
00:05
gcam легко убирает hot pixels, но нужно искать мод с поддержкой самсунг. lmc или agc можно попробовать.
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
Mause
00:05
Всегда можно использовать VPN с IP из России :)
Пользователи сталкиваются с новым механизмом противодействия блокировщикам рекламы на YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем