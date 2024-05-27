В феврале 2024 года цена кроссовера Suzuki Fronx составляла около 3 млн рублей.

Компактный кроссовер Suzuki Fronx, являющийся одним из представителей японского автопрома, сегодня доступен в России по более привлекательным ценам. Теперь на рынке представлено около десятка таких автомобилей, стоимость которых начинается от 2,7 миллионов рублей. Это существенное снижение по сравнению с февралем, когда цена на Suzuki Fronx составляла около 3 миллионов рублей.

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Автомобиль имеет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида с парктроником, электроусилитель руля, систему климат-контроля, кожаный мульти-руль с глянцевым декором, мультимедийную систему с сенсорным экраном, круиз-контроль и светодиодную оптику.

Suzuki Fronx оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 103 лошадиные силы, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Этот автомобиль, в отличие от Suzuki Jimny, имеет переднеприводную систему.

За аналогичные суммы покупатели также могут рассмотреть приобретение Geely Coolray 2024 года выпуска в средней комплектации Luxury или Jetour Dashing в исполнении Comfort.

Снижение цен на Suzuki Fronx делает этот компактный кроссовер еще более привлекательным предложением на рынке автомобилей, обеспечивая покупателям комфорт, функциональность и надежность по доступной цене. Такое значительное повышение доступности автомобиля может привлечь больше внимания к модели и стимулировать спрос на нее.