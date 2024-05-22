Elroq — один из не менее шести новых электромобилей, которые Skoda планирует представить до конца 2026 года.

Компания Skoda опубликовала первое изображение своего будущего электрического кроссовера Elroq, показав переднюю часть автомобиля. Этот компактный кроссовер станет первой моделью Skoda, получившей новый язык дизайна под названием Modern Solid.

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Ключевой частью новой дизайнерской философии станет решетка Tech-Deck, более плоская и широкая, которую впервые показали на концепте Vision 7S в 2022 году. Новая решетка придаёт автомобилю современный и технологичный облик.

Еще одной отличительной чертой нового дизайна является название бренда, выделенное буквами на передней кромке капота, в стиле Range Rover. Ожидается, что после выхода Elroq, в подобном дизайне появятся и другие модели Skoda.

Elroq по своим размерам (4500 мм в длину) соответствует модели Skoda Karoq с двигателем внутреннего сгорания, которая доступна в Европе с 2017 года. Новый кроссовер будет построен на платформе MEB VW Group, это означает, что он будет доступен исключительно как электромобиль. Архитектура MEB позволяет использовать двухмоторную полноприводную конфигурацию, что сделает Elroq еще более привлекательным для покупателей.

Elroq станет одним из не менее шести новых электромобилей, которые Skoda планирует представить до конца 2026 года. Это амбициозный план, который показывает стремление компании занять значительную долю на рынке электромобилей.

Новый Skoda Elroq обещает стать интересным предложением на рынке электрических кроссоверов благодаря современному дизайну, инновационной платформе и перспективным техническим характеристикам. В ближайшие годы Skoda продолжит расширять свою линейку электромобилей, делая акцент на высокотехнологичные и стильные модели, которые соответствуют современным требованиям рынка и потребителей.