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Команда онлайн-магазина приложений RuStore поделилась статистикой развития
По сравнению с прошлым годом, количество скачиваний выросло в 3 раза. Лидером среди приложений стал «Сбербанк Онлайн», а среди игр больше всего скачиваний набрал Tanks Blitz.

Команда онлайн-магазина приложений RuStore, являющегося отечественным аналогом Google Play для Android, представила свежую статистику, отражающую динамику развития платформы. С момента создания сервиса было совершено более 140 миллионов загрузок приложений и игр, что демонстрирует рост популярности отечественного магазина приложений среди пользователей интернета.

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Количество загрузок в RuStore утроилось по сравнению с показателем предыдущего года. Это подчеркивает активный интерес пользователей к отечественным разработкам. Наиболее востребованным приложением остается «Сбербанк Онлайн», а среди игр лидирует Tanks Blitz. В топе также находятся 2ГИС, OZON, МегаФон и ВКонтакте.

Согласно статистике, наибольшее количество загрузок в RuStore приходится на финансовые приложения (36%), полезные инструменты (13%) и игры (10%). 

В игровом сегменте в лидерах жанры экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные игры (10%). Интерес пользователей также привлекают игры с использованием технологии дополненной реальности (AR). Количество загрузок таких игр за год увеличилось в два раза. Самыми популярными стали CosmoBlastAR, «Динозавры в Жарках» и AR Sketcher.

RuStore, запущенный компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры, стал значимым игроком на рынке мобильных приложений. Его стабильный рост свидетельствует о высоком спросе на отечественные приложения и игры среди пользователей. Созданный в 2022 году, RuStore быстро набрал популярность, пройдя путь от бета-тестирования в феврале 2023 года до ежемесячной аудитории более 30 млн человек и обширному каталогу из 37 тысяч приложений.

Команда RuStore продолжает работать над улучшением пользовательского опыта и расширением функционала, чтобы оставаться лидером на рынке мобильных приложений.

#вконтакте #google play #rustore
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В каталоге RuStore уже доступно более 37 тысяч приложений
Яндекс, Сбер и Вконтакте не смогли договориться о совместной разработке российской мобильной ОС
Самыми популярными приложениями в RuStore стали «Сбербанк Онлайн» и Tanks Blitz
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