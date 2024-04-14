Суть работы DiskMantler максимально проста. Фактически устройство просто очень интенсивно трясёт накопитель, из-за чего он просто разваливается на части. После завершения процесса машина выдаст отдельные детали.

Компания Garner анонсировала новое устройство под названием DiskMantler, способное разбирать жёсткий диск на запчасти в среднем за 60 секунд, но время может варьироваться в диапазоне от 8 до 120 секунд в зависимости от состояния и типа HDD.

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Устройство DiskMantler работает довольно просто. Оно осуществляет интенсивные вибрации, которые приводят к тому, что жёсткий диск разваливается на составные части. После завершения процесса устройство выдаёт отдельные детали диска.

Это устройство призвано сделать процесс утилизации HDD более эффективным и экологичным. Разделяя жёсткий диск на отдельные компоненты, их можно переработать или утилизировать с большей пользой для окружающей среды.

Garner DiskMantler представляет собой инновационное решение для быстрой разборки жёстких дисков, способствуя более эффективной переработке и утилизации компонентов HDD.