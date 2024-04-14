Две модели линейки Arrow Lake-S были замечены в коде ПО Intel. Названий там, конечно, нет, но есть указание на количество ядер и потоков.

Последние сведения указывают на то, что компания Intel планирует исключить поддержку технологии Hyper-Threading из своих будущих процессоров.

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В коде программного обеспечения Intel обнаружены упоминания о двух моделях из линейки Arrow Lake-S. Хотя названия этих моделей не были раскрыты, в коде присутствуют сведения о количестве ядер и потоков. Одна модель будет иметь 20 ядер и 20 потоков, а другая - 24 ядра. Таким образом, даже у процессоров с большим количеством ядер не будет поддержки Hyper-Threading.

Хотя отсутствие поддержки Hyper-Threading не является существенным недостатком, так как у Intel и ранее были процессоры без этой технологии, это может повлиять на производительность в некоторых сценариях. В сравнении с аналогичными моделями от других компаний, такие процессоры проигрывают по производительности в многопоточных приложениях.

Отказ от Hyper-Threading в новых процессорах Arrow Lake-S и Lunar Lake стал частью технологических изменений, которые вносит Intel. Причины такого решения пока остаются неясными.

Ожидается, что Intel представит дополнительные детали о своих технологических решениях в ближайшем будущем.