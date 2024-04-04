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Холдинг "Высокоточные комплексы" провел модернизацию робота-сапёра "Шмель"
В Ростехе планируют, что уже в ближайшее время новые комплексы разминирования будут использованы на территориях новых регионов, где уже идет гуманитарное разминирование.

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Робот-сапер "Шмель", предназначенный для гуманитарного разминирования, получил важное обновление в виде нового трала, способного эффективно справляться с противопехотными минами, включая "Лепесток". Это важное усовершенствование было проведено холдингом "Высокоточные комплексы", и обещает значительно улучшить процесс разминирования.

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Новый трал, который получил робот-сапер "Шмель", обладает компактными размерами и улучшенной эффективностью. Он способен обнаруживать и обезвреживать как обычные противопехотные мины, так и малогабаритные "Лепестки". Дополнительные элементы трала помогают обезвредить даже самых маленькие мины.

Уменьшенные размеры и вес позволяют транспортировать робота-сапера "Шмель" в кузове обычного грузовика без необходимости снятия трала. 

Ростех планирует оперативное внедрение обновленных робототехнических комплексов в работу на территориях новых регионов, где уже ведется гуманитарное разминирование. Ожидается, что это значительно облегчит работу саперов.

Робототехнический комплекс МГР-4 "Шмель" построен на базе мини-погрузчика АНТ, производимого на Ковровском электромеханическом заводе (АО "КЭМЗ"). Управление роботом осуществляется с помощью программно-аппаратного комплекса "Прометей", разработанного "ВНИИ "Сигнал".

Обновление робота-сапера "Шмель" является значимым шагом в совершенствовании технологий разминирования. Эти изменения не только повышают безопасность саперов, но и делают процесс разминирования более эффективным. 

#роботы #робот #мины #мина #шмель #гуманитарное разминирование #робототехнические комплексы #сапер
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