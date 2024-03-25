Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Microsoft купит лицензии на разработки стартапа Inflection AI в сфере ИИ за $650 млн
Корпорация Microsoft также намерена принять к себе большую часть сотрудников Inflection AI.

реклама

20 марта корпорация Microsoft объявила о найме соучредителей стартапа Inflection AI Карена Симоняна и Мустафы Сулеймана. Они присоединятся к команде Microsoft AI для развития проектов, таких как Bing, Copilot и Edge. Большинство из 70 сотрудников Inflection AI также перейдут к Microsoft, что демонстрирует доверие к навыкам и опыту работы этих специалистов.

реклама

Inflection AI стремится оптимизировать свои вычислительные ресурсы и получить доступ к дополнительным мощностям, необходимым для обучения ИИ-моделей. Договоренность с партнером стартапа CoreWeave о частичном возмещении затрат на облачные вычисления позволит снизить расходы на разработку данных моделей.

В рамках соглашения Microsoft заплатит $620 млн за лицензии на разработанные Inflection AI модели искусственного интеллекта, а также около $30 млн в качестве компенсации за отказ от претензий по поводу найма сотрудников. Это демонстрирует высокую ценность разработок Inflection AI и стремление Microsoft к долгосрочному сотрудничеству с разработчиками и соучредителями стартапа.

Оценка Inflection AI в $4 млрд после привлечения финансирования на $1,3 млрд в 2023 году свидетельствует о высоком потенциале развития стартапа. Несмотря на неудачу с продуктом Pi, сделка с Microsoft открывает новые возможности для разработки инновационных решений в области искусственного интеллекта.

#microsoft #технологии #искусственный интеллект #инвестиции #ии #стартап
+
Написать комментарий (0)
Леонардо Ди Каприо поддерживает два стартапа по производству искусственного мяса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
31
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
4
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
3
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
5
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
5
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
6
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
+
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
4
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
2
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Выход бета-версии Path of Exile 2 перенесли с июня на конец 2024 года
+
Напечатанные на принтере гибкие солнечные элементы достигли нового рекорда эффективности
+
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
1
Autodesk запретила использовать свои продукты компаниям из России
+
Samsung Galaxy A55 стал первым смартфоном компании, получившим бесшовное обновление
+
Noise Luna Ring выходит на мировой рынок и стремится стать доступным по цене среди умных колец
+
Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
28
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
109
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
14
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
25
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
84
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
9
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
36
США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei
2
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
31
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
5

Сейчас обсуждают

Иван Батраченко
06:07
Там напряжение другое, блоки питания то же менять будут?
Российская ракета «Союз» с тремя астронавтами стартовала к МКС
Евгений Яковлев
05:57
кочегарим 12400 по всем ядрам до 5 ггц и оставляем позади 14600, у которого частота в турбо-бусте 5.3ггц. Прости, а за счет чего ты его позади собрался оставлять?
Бюджетный Core i3-14100F практически не уступил народному Core i5-12400F в играх
Григорий Гаврилов
05:54
Если дружить с математикой, то даже без калькулятора понятно что 13500-14000p минус 7100-7500 это чуть меньше 7000. Это раз. Далее: скинте ссылочку на родной картридж для Кактуса? Особенно за 500 рубл...
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
Мохнатый
05:38
Перейдут на новые китайские процессоры под названием ХуньПуньСунь... )))
На Украине говорят о подготовке ВКС РФ Ту-22М3, МиГ-31К и Ту-95МС к атаке
Marselle Nazarov
05:35
Так так, на сколько всё печально без рута? Настолько?
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
Аркадий Еремеев
05:29
А Samsung 970 pro m2 - норм ссд? Брал себе когда то такой, вроде работает до сих пор без проблем
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
Всеволод Папшев
05:28
Третьим будешь?
Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
Всеволод Папшев
05:26
Да, каждый интерпретирует всё это в меру своей испорченности. Человек тоже колония белка, которая общается с собратьями через вибрацию материи. И вообще Бытие нечто непознанное.
Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
Такой то
05:24
для чего фотка с неграми?
В ходе крупнейшего удара ВКС РФ разбомбили аэродром ВСУ, готовившийся к приёму истребителей F-16
Всеволод Папшев
05:20
Просто то, что для нас нормально, для "нутупых" дико.
Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем