Корпорация Microsoft также намерена принять к себе большую часть сотрудников Inflection AI.

20 марта корпорация Microsoft объявила о найме соучредителей стартапа Inflection AI Карена Симоняна и Мустафы Сулеймана. Они присоединятся к команде Microsoft AI для развития проектов, таких как Bing, Copilot и Edge. Большинство из 70 сотрудников Inflection AI также перейдут к Microsoft, что демонстрирует доверие к навыкам и опыту работы этих специалистов.

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Inflection AI стремится оптимизировать свои вычислительные ресурсы и получить доступ к дополнительным мощностям, необходимым для обучения ИИ-моделей. Договоренность с партнером стартапа CoreWeave о частичном возмещении затрат на облачные вычисления позволит снизить расходы на разработку данных моделей.

В рамках соглашения Microsoft заплатит $620 млн за лицензии на разработанные Inflection AI модели искусственного интеллекта, а также около $30 млн в качестве компенсации за отказ от претензий по поводу найма сотрудников. Это демонстрирует высокую ценность разработок Inflection AI и стремление Microsoft к долгосрочному сотрудничеству с разработчиками и соучредителями стартапа.

Оценка Inflection AI в $4 млрд после привлечения финансирования на $1,3 млрд в 2023 году свидетельствует о высоком потенциале развития стартапа. Несмотря на неудачу с продуктом Pi, сделка с Microsoft открывает новые возможности для разработки инновационных решений в области искусственного интеллекта.