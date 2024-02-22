В Великобритании Киберотдел Национального агентства по борьбе с преступностью, работая в сотрудничестве с Министерством юстиции и ФБР (Федеральным бюро расследований), пресек деятельность участников киберпреступной группировки LockBit.

В среду полиция Украины заявила, что арестовала отца и сына, принадлежавших к киберпреступной группировке Lockbit. Отец и сын, имена которых полиция не называет, разыскивались за совершение атак с использованием ransomware - вредоносного программного обеспечения, используемого для вымогательства денег.

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Следователи провели ряд обысков по месту жительства хакеров в Тернополе, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, использовавшаяся в противоправной деятельности.

Во вторник NCA, ФБР, Министерство юстиции США и Европол заявили, что в результате совместной операции правоохранительных органов, получившей название "Операция Кронос", была пресечена основная деятельность Lockbit, одной из самых опасных киберпреступных организаций в мире.

Полиция Польши и Украины также произвела два ареста участников Lockbit, сообщили полицейские агентства. В результате арестов на Украине правоохранительным органам удалось изъять более 200 криптовалютных счетов и 34 сервера, использовавшихся группой в Нидерландах, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Австралии, США и Великобритании, это говорится в заявлении украинской полиции, опубликованном в среду.

До изъятия, участники Lockbit вымогали деньги одновременно сразу у нескольких жертв взлома через свой веб-сайт, на котором перечислены имена взломанных компаний и организаций, рядом с таймером обратного отсчета, который, достигнув нуля раскроет данные жертвы, если они не заплатят выкуп.

Украинская полиция заявила, что расследования и аресты были проведены по просьбе Франции.

Согласно заявлению прокурора Франции, сделанному во вторник, Франция начала расследование в отношении Lockbit в 2020 году, и в стране насчитывается более 200 жертв этой группы, включая больницы, мэрии и другие предприятия по всей стране.

В среду полиция также Польши опознала арестованного члена группы Lockbit - им оказался 38-летний житель Варшавы. Как и на Украине, этот арест был произведен вместе с членами специализированного подразделения киберполиции, согласно опубликованным заявлениям и фотографиям.

Согласно заявлению французской полиции, также опубликованному в среду, оперативная группа "Операция Кронос" была создана при Европоле по просьбе французских следователей.