Несколько недель назад Solana предоставила отчет, согласно которому количество разработчиков в экосистеме колебалось от 2500 до 3000 ежемесячно в течение всего 2023 года.

Блокчейн Solana продолжает удивлять своим динамичным ростом активности, превышая все показатели за весь 2023 год. За последнюю неделю стоимость криптовалюты SOL выросла на внушительные 18%, подтверждая уверенный взлет.

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Не менее важным аспектом становится увеличение числа активных адресов в блокчейне Solana. Этот показатель достиг максимального уровня с января прошлого года. Несколько недель назад Solana опубликовала отчет, раскрывающий важные детали развития своей экосистемы. Согласно представленным данным, количество активных разработчиков варьировалось от 2500 до 3000 ежемесячно в течение всего 2023 года. Однако стоит отметить, что в список включены только те разработчики, чей вклад отражен в публичных, а не частных репозиториях.

Ранее специалисты платформы Artemis доложили, что с начала текущего года объем переводов стейблкоинов на блокчейне Solana достиг удивительной отметки в $303 млрд. Этот показатель превысил предыдущий рекорд декабря, который составлял $297 млрд. Рост интереса к платформе и доверие к ее возможностям продолжают оказывать положительное воздействие на транзакционную активность.

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Блокчейн Solana продолжает утверждать свою позицию в криптовалютной сфере, привлекая внимание инвесторов, разработчиков и пользователей. Резкий рост стоимости монеты SOL, рекордное число активных адресов и впечатляющие объемы переводов подчеркивают успешность данной блокчейн-платформы.