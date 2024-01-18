Джейми Даймон позитивно оценил саму блокчейн-технологию, напомнив, что JPMorgan также ее использует. Вместе с тем он считает, что биткоин используется в основном для мошенничества и отмывания денег.

Глава инвестиционного банка JPMorgan, Джейми Даймон, поделился своими мыслями о биткоине в интервью для CNBC. В высказываниях банкира прозвучала идея о том, что биткоин не обладает ценностью среди криптовалют. Несмотря на свою поддержку использования BTC, Даймон призывает к осторожности и предостерегает от связывания с этим активом.

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В ходе беседы Даймон выразил свою поддержку встроенным смарт-контрактам в мире криптовалют. Также он высказал положительное мнение о токенизации активов реального мира, таких как недвижимость. Банкир подчеркнул, что блокчейн-технология, которую использует их компания, является перспективной.

Это не первый раз, когда Даймон выражает свою критику в адрес биткоина. Еще в 2017 году он охарактеризовал этот актив как мошеннический и предсказал его неизбежный крах. Тогда его позиция была обусловлена опасениями по поводу отсутствия регулирования, высокой волатильности цен и возможности использования биткоина в незаконной деятельности.

На слушаниях в Сенате США в декабре прошлого года Даймон заявил, что при больших полномочиях он запретил бы криптовалюты из-за рисков отмывания денег. Эта позиция была высказана в ходе дискуссии с сенатором Элизабет Уоррен, которая анонсировала создание "антикриптовалютной армии". Позже она обвинила отраслевые компании в саботаже деятельности Конгресса по изучению криптовалют.

Начиная с 11 января в США стартовали торги паями спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, предоставленные десятью крупнейшими инвестиционными компаниями. К уже 16 января суточный объем торгов этими фондами превысил показатели пятисот ETF, запущенных в прошлом году, в три раза.

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Мнение Джейми Даймона о биткоине продолжает привлекать внимание инвесторов и участников рынка. Он выражает свои сомнения в ценности биткоина, но признает потенциал блокчейн-технологии и поддерживает идею токенизации активов реального мира.