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CoinDesk: Solana Mobile планирует выпустить второй блокчейн-смартфон
Второй телефон Solana Mobile, как и Saga, должен получить встроенный криптокошелек, пользовательское ПО для Android и магазин dApps.

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Solana Mobile готовится порадовать своих поклонников вторым блокчейн-смартфоном, следуя за успехом первой модели. Это стало известно из сообщения CoinDesk, ссылающегося на надежные источники.

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Второй смартфон обещает не только новые технологические решения, но и более привлекательную цену. К сожалению, конкретные технические характеристики пока не разглашаются.

Аналогично предыдущей модели Saga, новый смартфон будет оснащен встроенным криптокошельком, пользовательским программным обеспечением для Android и магазином dapps. Эксперты отмечают, что появление второго устройства может стабилизировать ажиотаж вокруг первого. На момент написания статьи Saga продается на eBay за $3200, что более чем в пять раз превышает начальную цену в декабре.

Из-за раздачи токена Bonk (BONK) возник ажиотаж, приведший к дефициту смартфонов. В период пика стоимости токена владельцы устройств получали около $900 в мем-криптовалюте за телефон, стоимостью всего $599

В дальнейшем цены на мем-токены Solana, такие как BONK, WIF, ANALOS и другие, снизились практически вдвое после декабрьского пампа в 2023 году. Это произошло несмотря на новые аирдропы мем-токенов для владельцев 15 000 устройств.

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В заключение, Solana Mobile готовится удивить рынок вторым блокчейн-смартфоном, предлагая новые возможности по более привлекательной цене. Владельцы первой модели могут рассчитывать на стабилизацию рыночной ситуации, а феноменальный успех Saga подчеркивает интерес пользователей к инновациям от Solana Mobile.

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