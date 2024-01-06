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Финансовый портфель
Intel собирается построить в Израиле завод по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов
Крупные инвестиции Intel в израильскую технологическую сферу обещают значительное развитие. Это партнерство не только создаст новые рабочие места, но также укрепит связи Intel с местными поставщиками. Инвестиции Intel ставят в центр внимания не только развитие компании, но и экономического роста всей страны.

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Интенсивное развитие технологической сферы Израиля продолжает укрепляться благодаря грандиозным инвестициям от гиганта инноваций, Intel. Подтверждено, что компания планирует построить новый завод по производству чипов, обещая вложить в проект колоссальные 25 миллиардов долларов. Это огромное вложение стало результатом решительного шага, поддержанного израильским правительством.

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Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, назвал предстоящее строительство завода крупнейшим в истории страны. Сообщается, что Intel планирует расширить свой существующий завод в Кирьят-Гат, что станет важным шагом в развитии технологического сектора Израиля. Американский технологический гигант уже насчитывает 11 700 сотрудников в Израиле и за последние 50 лет инвестировал в страну более 50 миллиардов долларов. 

Министр финансов Израиля, Безалель Смотрич, выразил уверенность, что эти инвестиции станут мощным стимулом для роста израильской экономики. Он подчеркнул, что это не только обеспечит высококачественные рабочие места, но и будет способствовать увеличению производительности в регионах, находящихся на значительном удалении от центров экономической активности. 

Инвестиционные планы Intel предполагают не только создание новых рабочих мест, но и укрепление связей с израильскими поставщиками. Компания обещает закупить товары и услуги на сумму 60 миллиардов шекелей у израильских поставщиков в течение следующего десятилетия. Это партнерство обещает быть выгодным как для компании, так и для местного бизнеса.

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Эти масштабные инвестиции от Intel не только подчеркивают силу израильской технологической сферы, но и гарантируют стабильное развитие не только компании, но и экономики страны в целом. Новый завод должен открыться в 2028 году.

#intel #израиль #инвестиции #компания #американский технологический гигант
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