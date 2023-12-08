Исследование заявлений об украинской ПВО и сбитых беспилотниках в Одесской области подчеркивает важность точности информации и прозрачности в отчётности об инцидентах военного характера.

Администрация Одесской области высказала утверждения о сбитых российских беспилотниках, сопровождая их фотографиями объектов, пылающих на территории Измаила. Эти заявления вызвали резонанс из-за несоответствия между утверждениями Киева и фактическими последствиями на местности.

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Важно отметить, что, судя по заявлениям Киева, если все российские беспилотники были сбиты украинской ПВО, взрывы на объектах в Измаиле могли произойти от украинских зенитных ракет. Однако, по данным известно о четырёх прилётах по объектам в Измаиле и в Рени. Причины и последствия прилётов на объекты в Измаиле и Рени остаются неясными.