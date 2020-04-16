Корпуса стоимостью до 70$ с дышащими сетчатыми передними панелями являются редкостью, но ситуация начинает улучшаться: на выставке CES мы наблюдали серию таких корпусов стоимостью 60-70$, например, Phanteks P300A, который берет преимущества P400A и их удешевляет, а также SilverStone Fara R1, который призван стать преемником успешного в тестах SilverStone RL06. RL06 долго был бюджетным шедевром. Он достиг рекордной производительности для своей цены 70-80$, благодаря четырем 120-миллиметровым вентиляторам, короткой длине шасси, которая приближала вентиляторы к горячим компонентам, и сетчатой передней панели. Теперь мы рассмотрим духовного преемника Silverstone RL06, это еще один вариант с сеткой - Fara R1, который мы видели на CES.

Fara R1 является одним из нескольких корпусов в линейке Fara, которые используют те же базовые характеристики шасси, что и V1. Но особенность, которая выделяет R1 - это его передняя панель с сеткой.

Варианты и характеристики данного корпуса.

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SST-FAR1W-G (белый, закаленное стекло)

SST-FAR1W (белый, стальная панель)

SST-FAR1B-G (черный, закаленное стекло)

SST-FAR1B (черный, стальная панель)

Материал - сталь, пластик, закаленное стекло.

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- ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.

Отсеки накопителей - внутренний: 3,5"х1 и 2,5"х4.

Система охлаждения -

Спереди: 120мм х 3 / 140мм х 2

Сзади: 120 мм х 1, (120 мм х 1 вентилятор в комплекте)

Сверху: 120 мм х 2, 140 мм х 2.

Поддержка радиаторов СЖО -

Спереди: 120мм / 140мм / 240мм / 280мм

Сзади: 120 мм

Сверху: 120мм / 240мм

Слоты расширения – 7.

Передние разъемы - USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Аудио х 1.

Источник питания - стандартный PS2 (ATX), до 160 мм с 3,5-дюймовым отсеком.

Максимальная длина видеокарты - 322мм с передним вентилятором.

Максимальная высота процессорного кулера - 165мм.

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- 5 кг.

Размеры, ёмкость - 207 мм (Ш) х 446 мм (В) х 390 мм (Д), 37 литров.

Конструкция.

Давайте начнем с внешнего вида. R1 выпускается как черного, так и белого цвета, со стальными + стеклянными или стальными + стальными боковыми панелями для каждой расцветки.

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Рассматриваемый образец – белый со стеклянной панелью. Подавляющее большинство видимых поверхностей имеют ровный, хорошо подобранный оттенок белого цвета, возможно за исключением магнитного верхнего пылевого фильтра. Комплектный вентилятор – черный. Мы заметили, что Сильверстоун отошел от вентиляторных кабелей цветов кетчупа и горчицы, как было в RL06, что немного печально - они решили, что черные кабели круче, чем наглядность - какие провода с чем соединяются.

Боковые панели максимально просты как для стекла, так и для стали. На стороне из закаленного стекла просверлены четыре отверстия крепежа к стойкам, которые напоминают стойки материнской платы. Это уже довольно старая конструкция, которую мы видели с тех пор, как на рассмотрение поступили самые первые корпуса из закаленного стекла. У этого метода есть свои недостатки: нечем ловить стекло, если оно соскальзывает при снятии панели, а также неминуемо остаются отпечатки пальцев по краям и у винтов с накатанной головкой. Плюсы в том, что это дешево, просто и не мешает другим манипуляциям с корпусом. Что более неприятно, так это стальная панель, которая зацепляется за шасси хрупкими язычками, причиняющими неудобства при закрытии. Дешево, слишком дешево сделано. Сюда же - только две из стандартных заглушек слотов PCIe являются съемными - остальные представляют собой одноразовый вариант.

На крепежной панели для материнской платы есть два набора вырезов для кабелей, одни для полноразмерных плат ATX, другие – для меньших форм-факторов. Хуже дела обстоят с вырезами над кожухом блока питания. Для тестирования кейса мы используем стандартный блок питания ATX, а поскольку верхняя часть блока питания почти заподлицо с кожухом, то он блокирует самые последние вырезы, которые могли бы пригодиться для удобной прокладки некоторых кабелей. Более длинные блоки питания будут мешать еще больше. Пространство для кабель-менеджмента ограничено, а металл под материнской платой достаточно тонкий и гибкий, поэтому укладывать кабели толстыми слоями не очень хорошая идея. Корзина для жесткого диска является съемной, это хорошо, тем более что сборки с 3,5-дюймовым диском приведут к еще большим проблемам с укладкой кабелей. В комплект входят три 2,5-дюймовых лотка для корзины и четыре монтажных места 2,5” - два за материнской платой и два на кожухе блока питания.

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На передней панели находятся два порта USB 3.0, один порт USB 2.0 и комбинированный разъем для микрофона и наушников. В руководстве показан порт USB C на одном изображении, но его нет в конечном продукте. Нам понравилось расположение передней панели в вертикальной плоскости и минимальная маркировка, но не понравилось неудобство снятия передней панели. Даже без подключения кабелей к передней панели ввода-вывода переднюю панель довольно трудно отсоединить. Зажимы, удерживающие ее, исключительно жесткие даже после нескольких циклов снятия и установки. Так не должно быть. Снятие передней панели необходимо для установки вентиляторов или радиаторов в передней части корпуса и очистки переднего пылевого фильтра. Сам фильтр представляет собой слой некоего тканого материала, приклеенного к рамке и скрытого за видимой снаружи металлической сеткой. Фильтр кажется относительно воздухопроницаемым и беспроблемным, но неспособность удалить и почистить его создаст большие проблемы в будущем для любого, кто не решит просто оторвать его.

Бюджет есть бюджет, нам понравилось еще одно бюджетное решение Сильверстоун. Вместо того чтобы выдавливать петли для стяжек, они просто просверливают четыре отверстия и затем вдавливают их единым углублением, через которое легко продеть стяжки по разным направлениям. Сэкономив на липучках, мы всё равно получаем достаточно аккуратный кабель-менеджмент.

Сильверстоун применил скромный подход к заявке на поддержку радиаторов. Несмотря на то, передняя часть корпуса может вместить три 120-мм вентилятора, производитель не пытается утверждать, что 360-мм радиаторы совместимы. Это может быть почти возможно в случае вентиляторов, установленных на внешней стороне корпуса «внутри» передней панели, но это не будет красиво. Вот некоторые ориентиры, которые не полностью указаны в мануале производителя к корпусу, это может быть полезно для установки СЖО:

- расстояние от передних креплений вентиляторов до переднего края стандартной материнской платы ATX = 10 см,

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- от передних креплений вентиляторов до края выреза на кожухе блока питания = 3 см,

- от верхней части корпуса до верхнего края материнской платы - около 2,6 см.

Мы также заметили, что на поверхности кожуха блока питания технически могут быть установлены два 120-мм вентилятора. Сильверстоун ничего не упоминает об этом, однако, если демонтировать корзину HDD и крепежи для SSD, то вполне возможно установить хотя бы один такой вентилятор в помощь охлаждению видеокарты.

Охлаждение.

Единственный вентилятор, входящий в комплект, представляет собой простую черную трехконтактную 120-мм модель, максимальная скорость которой составляет около 1250 об/мин.

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Однако, этот корпус нуждается в большем количестве вентиляторов. Мы решили добавить пару дополнительных тестов, используя все четыре вентилятора из модели RL06, дешевого корпуса Silverstone, который поставляется с полным комплектом вентиляторов, чтобы показать потенциал воздушного потока в этом корпусе, если используется правильное охлаждение.

Тестовая машина:

Видеокарта - MSI GTX 1080 Gaming X (OC Mode с неизменной скоростью вентиляторов 55%)

Процессор - Intel i7-6700K @ 4.4GH

Кулер - MSI Core Frozr L

Материнская плата - MSI Z170A Gaming M7





Температура процессора.

Первый график - сравнение только Fara R1 и RL06. Первая модель в стоке с одним вентилятором, вторая модель в стоке с четырьмя вентиляторами, а также вариант с установкой четырех вентиляторов на Fara R1 и снятие передней панели с Fara R1.

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Далее, мы взяли лучшую и худшую конфигурации из последнего теста и сравнили их с полной таблицей тестирования корпусов. Где они оказались относительно конкурентов?

Температура видеокарты.

Первый тест Furmark также между двумя моделями от Сильверстоун, и стоковая конфигурация Fara R1 здесь также выглядит хуже предшественника. На GPU не направлен вдувной вентилятор, а единственный вытяжной вентилятор в корпусе находится выше уровня бэкплейта, поэтому любое улучшение температуры здесь происходит только из-за распечатывания корпуса и предотвращения накопления горячего воздуха внутри. Один вытяжной вентилятор категорически не подходит - купите больше вентиляторов, чтобы использовать этот корпус!

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В общем сравнении корпусов, стоковый вариант Fara R1 – один из наиболее худших из всех корпусов вообще, с точки зрения температуры видеокарты. Стоковый же RL06 в среднем показал 47,1 градуса - это один из лучших результатов на рынке, который мы когда-либо видели.

3DMark Firestrike.

Стресс-тест Firestrike Extreme подтвердил результаты предыдущего теста GPU. Тестируемый корпус в стоковой конфигурации оказался внизу и в списке процессорных температур. Даже без нагрузки на процессор горячий воздух накапливается в верхней части корпуса и не может быть эффективно выпущен одним вентилятором.

Blender.

Сравнительно серьезная рабочая нагрузка по стандартам бенчмаркинга CPU. Fara R1 в стоке снова занял место ближе к концу списка. Стоковый RL06 показал 34 градуса, заметно превосходя своего преемника.

GPU-рендеринг в корпусе Fara R1 показал отметку в 29 градусов, в то время как NR600 – 27 градусов. Ни одна из этих температур не сравнится с лучшими корпусами по данному показателю.

Стандартизованные вентиляторы.

Это стандартное тестирование, аналогичное первому тесту, за исключением того, что в каждый из корпусов устанавливается стандартный комплект вентиляторов - 2 Noctua NF-A14 на передний вдув и 1 Noctua NF-F12 на задний выхлоп.

Данный тест наконец-то показал весь потенциал корпуса Fara R1, лишь немного отстав от Corsair iCUE T220 в плане охлаждения процессора.

Охлаждение видеокарты при «стандартизованных» вентиляторах уже не дает такого ощутимого эффекта и Fara R1 здесь выглядит середнячком, тем не менее, опережая некоторые даже более дорогие корпуса.

Шум.

Шум от одного не самого быстрого вентилятора в задней части корпуса не может быть очень большим, поэтому показатели на уровне лидеров рейтинга тихих корпусов не должны вводить в заблуждение.





Выводы.

Мы хотим похвалить Fara R1, учитывая все плюсы и минусы. Сильверстоун продает этот продукт по цене, которая подразумевает очень низкую прибыль, и они сделали все возможное, чтобы сэкономить каждую копейку. При этом, современная печальная реальность заключается в том, что изготовление корпусов в последнее время стало обходиться дороже по многим экономическим причинам.

Рамки бюджета – это ограничение для клиента, но это же является и основным аргументом в пользу Fara R1, его преимуществом.

Наличие белой версии также может стать решающим фактором для той части клиентов, которые ценят дизайн, ведь белые корпуса все еще менее распространены, чем черные.

Приятно видеть жесткую конкуренцию в бюджетном сегменте. Сильверстоун хочет продавать этот корпус за 60-65$, но после того, как вы добавите необходимых вентиляторов (а они необходимы), итоговая сумма уже будет ближе к 70-75$. Это стоит учитывать.



