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Intel долгое время пользовались максимальной лояльностью. Конечно, они были не единственными производителями чипов, но делали самые мощные и быстродействующие доступные процессоры. В то же время чипы Advanced Micro Devices рассматривались как процессоры с минимальными затратами. Они были функциональными, но не настолько качественными, как чипы Intel. Таким образом, многие потребители выбрали последнее. Но все меняется прямо на наших глазах. Доминирование Intel на рынке потребительских ПК находится под угрозой. Это все благодаря новым процессорам AMD Ryzen и нескольким другим хитростям AMD.

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Большая разница между процессорами AMD Ryzen и Intel заключается в количестве ядер, которое является ключевым компонентом мощности процессора. Больше ядер означает больше потоковых операций. По мнению критиков и рецензентов, для экономных геймеров сейчас нет лучшей цены, чем AMD Ryzen. Для инвесторов это одинаково важно.

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Это огромная победа для AMD, и она стала основной движущей силой огромного роста их акций до середины февраля 2020 года.

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Высокопроизводительный суперкомпьютер AMD, система Epyc 2-го поколения, тоже набирает обороты. Компания Leaseweb Global недавно выбрала их для обеспечения своей облачной инфраструктуры, и эта система также используется в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии. Облачный рынок является очень важным фактором роста для больших технологий. Успех здесь будет щедро вознаграждать акционеров. Генеральный директор AMD Лиза Су недавно сообщила о долгосрочном ежегодном росте на 20%. Большая часть этого роста будет определенно связана с успехом суперкомпьютера AMD Epyc. Облачная инфраструктура - это новая отрасль с огромным потенциалом как для производителей чипов, так и для инвесторов. Если AMD сможет показать, что ее система Epyc является одним из лучших суперкомпьютеров для поддержки облачной сети, у AMD может быть знаменательный год.

Но, пожалуй, еще более важным для будущего AMD, чем запуск их суперкомпьютера Epyc 2-го поколения, является их выпуск графических процессоров Navi 2X и настольные процессоры Zen 3, ожидаемые в конце этого года.

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Мы увидели, как Nvidia вырвалась из безвестности в лидера рынка благодаря силе своего бизнеса на GPU. Если графические процессоры AMD окажутся сопоставимыми, у инвесторов также есть хорошие шансы на получение мощного выигрыша.

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AMD остается сильной даже после появления коронавируса. Акции AMD упали всего на 2,8%. Ни для кого не секрет, что идёт срыв во всех секторах, но ничто не говорит о том, что AMD переживает шторм. AMD теряет значительно меньше в те же сроки по сравнению с общими показателями рынка, а ее крупнейший прямой конкурент Intel потерял 12%.

Способность AMD сдерживать продажи в некоторой степени является признаком относительной силы. Эта относительная сила обусловлена очень реальным успехом, который компания достигла с новой линейкой чипов, графических процессоров и суперкомпьютеров.

Суть в том, что от Уолл-стрит до Мейн-стрит умные люди держатся за акции AMD, поскольку влияние коронавируса продолжается, однако они знают, что на AMD можно положиться в сложный момент. Как только страхи пандемии утихнут, AMD должна взлететь в цене.