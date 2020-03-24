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Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить

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Майк и Эбер из Hardware Canucks протестировали новый процессорный кулер Corsair A500, и обнаружили довольно серьезные проблемы с заявлениями Corsair о том, что его рассеиваемая мощность составляет 250 Вт. Они определили несколько пунктов, которые Corsair мог бы улучшить, решили проверить пару предположений и сделать пару исправлений.

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После тестирования этого кулера Майк заметил, что есть три основных области, где Corsair мог бы улучшить ситуацию. Первое - это базовое качество отделки контактной площадки, оно довольно грубое. Следующее, между двумя массивами ребер Corsair есть пустота, и это может вызывать проблемы с воздушным потоком из одной секции кулера в другую. И третье, это вентиляторы, который Майк решил попробовать заменить на Noctua.

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Для установки вентиляторов Noctua, потребуется заменить штатные кронштейны на обычные скобки. Хотя эти кронштейны выглядят действительно хорошо - и они работают потрясающе, однако вокруг кронштейна есть небольшая кромка, которая не позволяет вентиляторам полноценно взаимодействовать с радиатором. Это может привести к потере воздушного потока, если он стремится обойти радиатор вместо прохождения через него. Конструкция от Corsair имеет право на существование, но Майк захотел посмотреть, что произойдет, если направить вентилятор Noctua прямо к радиатору и полностью удалить крепеж от Corsair.

Это не будет красиво, но этого будет достаточно, чтобы получить некоторые контрольные цифры.

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Вентиляторы в режиме покоя на 1000 об/мин дали разницу только в 2°C, это неплохо в пределах погрешности. Но при переходе к режиму разгона, кулер все еще полностью перегружен тепловыделением процессора. К сожалению, замена вентиляторов ничего не сделала.

Во второй фазе испытания, еще один вентилятор поместили в пустоту между двумя секциями радиатора. Проблема в том, что большинство стандартных вентиляторов имеют толщину 25 мм, а Corsair по какой-то причине сделал пустоту между секциями 23 мм. Поэтому, туда был установлен тонкий NF-A9x14. У него нет такого же номинального статического давления, как у более толстого вентилятора, но, по крайней мере, он подходит по размеру. Вопрос в том, будет ли это работать?

Результаты оказались не совсем такими, как ожидалось. С третьим установленным вентилятором также нет падения температуры ни в каком виде. Однако, радиатору потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь этой температуры при установленном третьем вентиляторе. Вместо 10 минут, потребовалось около 20 минут, чтобы достичь той же температуры. Но переходя к результатам разгона, опять же, не было абсолютно никакой разницы. И это с тремя вентиляторами, вращающимися на 2000 об/мин.

Но у Майка были еще две идеи: во-первых, база не устанавливает надлежащий контакт, а во-вторых, тепловых трубок просто недостаточно для эффективного отвода тепла от процессора.

Далее была произведена шлифовка основания. Особенность A500 - одна тепловая трубка фактически создает выпуклость и нужно попытаться сократить этот выступ, чтобы получить как можно более гладкую основу, возможно, даже зеркальный блеск.

И сработало ли это хорошо? Да и нет. Это на 12°C круче, чем в стоковом состоянии от Corsair. Однако, когда Майк поднялся выше уровня TDP 165 Вт и начал разгон, то увидел никакой разницы. Всё пришло к тому, что первоначальная гипотеза была верна, это означало, что недостаточно тепловых трубок, передающих тепло от процессора в ребра радиатора.

В заключении, Майк сказал, что не рекомендует A500 для процессора с высоким TDP. Его не следует оценивать в 250 Вт, позор Corsair’у за это, потому что неизвестно, откуда они взяли это число.

Посмотрите видео о том, как Майк пытался починить это премиум-творение:

 

Учитывая стоимость нового A500 (100$), подобные доработки вряд ли имеют смысл для массового покупателя. Вместо «премиум-колхозинга», чтобы починить то, что не должно быть сломано, владельцам горячих процессоров лучше обратить внимание на продукцию от Noctua, Be Quiet и Scythe, дающую необходимую эффективность из коробки.

Для Corsair данный кулер является дебютом в области воздушного охлаждения. Можно сказать, что первый блин вышел комом, дорогим королём троттлинга. Есть над чем работать, в будущем ждем более эффективные кулеры с более продуманным позиционированием.

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