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Стационарный компьютер пережил некую эволюцию - он поднялся с пола на стол, перестал быть "напольным" и пинаемым, стал "настольным" и уважаемым. Теперь к нему новые требования - помимо обязательных технических возможностей, он должен быть приятен для взгляда, подходить под интерьер, не терять товарный вид через год и тем более через месяц.

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Главную роль тут играет конечно же, корпус. Поэтому, давайте попробуем выбрать Идеальный корпус для Идеальной сборки!

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Стандартный формат и расположение шасси под матплаты ATX, ну или минимум microATX, с количеством слотов расширения на задней стенке не менее 4х, с передним вдувом и задним/верхним выдувом, блоком питания снизу сзади. Короче, классика нашего времени. Боковая левая стенка - только стекло, никакого пластика, никаких глухих непрозрачных стенок. Цвет будет точно не черный, ведь мы ищем Идеальный корпус, а не любой. Аргументов множество: сразу видна пыль, дешево смотрится, не подходит мне под цвет глаз, цвет волос, цвет кожи, а еще черный корпус не подходит под интерьер жителям светлиц, подходит только жителям темниц (шутка). Сюда же всякие темно-серые оттенки наподобие "титан" или "оружейный металл", которые без направленного освещения выглядят теми же черными пятнами. Если серый - то не темный, а стандартный серый, мышиный. А еще лучше - серебристый! Серебро - это идеальный цвет компьютерного корпуса с точки зрения долгосрочного сохранения товарного вида, очень приветствуется. Белый ... ммм, тут не всё так просто. С одной стороны - красота и всё такое. Но, только не в пластике! У любого белого пластика, матового или глянцевого, качественного или дешевого, есть свой срок, после которого он желтеет, а точнее грязно-желтеет независимо от прямых/кривых солнечных лучей. Тут цена корпуса - лишь отсрочка появления позорного контраста между белым крашеным металлическим шасси и пластиковой белой мордой. Gamemax за двушник "превратится в тыкву" уже через полгода, а Be Quiet за пятнашку - через 4 года начнет намекать о том, что хочет на Авито. Короче говоря, если белый - то только в 100% металле. Есть еще экзотика в виде разных красных-желтых-голубых, но это нам тоже не надо, ибо ограничивает возможности цветового оформления в дальнейшем. Интерьер. Очень важный пункт, на самом деле. Существует множество корпусов, чудесных снаружи, но уродливых внутри, требующих обязательной установки гигантских колб кастомной водянки или создания огромного склада hdd, чтобы закрыть нелепые внутренности. Сюда же относятся торчащие неубираемые провода от кнопок включения, перезагрузки, usb, звуковых разъёмов. Кстати, это одна из причин, почему рекламные фото корпусов всегда немного внутри затемнены. И поэтому выбирать корпус надо либо живьем, либо как минимум по видео с анбоксингами. В общем, интерьер должен быть "чистым", лаконичным, не корявым уже сразу, в пустом корпусе. Цена. Не первый, но важный критерий, пусть она будет всегда в голове при оценке плюсов и минусов каждого корпуса. Ограничения? Пусть будет до 15т.р., пусть развивается средний и нижний сегмент - весь бизнес именно тут. Укажем для оценки каждой модели минимальные цены в российской рознице на самое начало 2020 года.

Критерии отбора будут следующие:

Это были основные критерии, но мы будет придираться еще и по мелочам, у каждой конкретной модели есть свои нюансы, иногда уникальные по своей прекрасности или ужасности.

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Итак, ближе к делу. Был прочёсан весь рунет, были найдены все продавцы, все каталоги, маркеты, были изучены все обзоры, тесты, анбоксинги. Так какие же компьютерные корпуса более других похожи на наш так называемый "Идеальный Корпус"? Получите результат (в порядке возрастания розничной цены):





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1. DeepCool GamerStorm MACUBE 310 WH (от 4100р)

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съемные металлические передняя и верхняя стенки

красивое оформление и конструкция крепежа стекла

поддержка длинных видеокарт

неплохой интерьер

плюсы:

минусы:

слабоватая вентиляция на вдув (есть еще модель с решеткой сверху)

фильтр под БП - просто сетка без рамки

слоты расширения с перегородками (проблемная установка видеокарты вертикально)

резюме:

Симпатичный корпус начального уровня, не примет очень горячую систему, даже с учетом наличия версии 310P, которая дороже на 200р и имеет вентиляционные отверстия на верхней панели. Зато тут более-менее культурный интерьер, в котором ничего не надо прятать. Для фен-шуя сюда нужно только красивый БП, ну и пилить перегородки слотов, если ставить vertical GPU. Неплохой корпус, особенно за 4100-4300 рублей.





2. NZXT h500/h510 White (от 5200р)

плюсы:

качество

культурный "чистый" интерьер

быстросъемный хороший фильтр под БП

минусы:

слабоватая вентиляция на вдув

слоты расширения с перегородками (проблемная установка видеокарты вертикально)

резюме:

Строгий лаконичный и качественный корпус для не особой горячей сборки. Колхозить тут ничего не надо, если только пилить перегородки для вертикальной видеокарты. Не вздумайте пользоваться вертикальными слотами, если раскошелитесь на модификацию с буквой "i", иначе видеокарта у вас засосет стекло!!! (шутка). 5200 рублей - хорошая цена для такого качества, но не сенсация.)





3. Be Quiet Pure Base 500 Grey (от 5900р)

плюсы:

качество

культурный "чистый" интерьер

быстросъемный хороший фильтр под БП

хорошая вентиляция

минусы:

цвет ближе к коричневому, чем к серому

слоты расширения с перегородками (проблемная установка видеокарты вертикально)

резюме:

Вроде бы отличный корпус, масса достоинств, подходит под горячую систему ... Но сделали эти гениальные специалисты корпус цвета пыли и грязи, "земляной" серый цвет. Практично, квадратно, хорошо. Но мимо фен-шуя, равно как и "темно-белая" версия, за счет белого пластика на морде. Очень жаль, тем более, что совсем недорого, поэтому мы ищем дальше.





4. Metallic Gear Neo Silver V2 ATX (от 6900р)

плюсы:

качество от Phanteks

красивый металл

отличный "чистый" интерьер

vertical GPU ready (нет перегородок между слотами расширения)

минусы:

слабоватая вентиляция на выдув

сомнительные узорчики на стекле вместо полноценного кожуха БП

странное расположение проводов под передней крышкой

резюме:

Очень грамотный корпус, почти идеально красив (если бы не узоры на стекле), почти идеально продуман (если бы были выдувные отверстия сверху над стеклом), слишком много "почти". И слишком много "зачем". Зачем тянуть провода от корпусных разъемов прямо по центру вентилятора? Зачем правая стенка тоже из стекла? Зачем нужна малюсенькая недо-подсветка? Зачем нужны эти комплектные вентиляторы? В общем корпус классный, но странный. Придется перетягивать провода на морде, придется подключать передние вентиляторы с учетом крепежа (140 только с крепежом под 140, 140 под 120 не встанет). И обязательно качественный мощный выдувной вентиль, если в сером цвете, то хотя бы Scythe Kaze Flex, Noctua Redux и т.п. Тем не менее, за 7000 рублей - это хорошая покупка.





5. Corsair iCUE 220T RGB Airflow White (от 7300р)

плюсы:

достойное качество

хорошая вентиляция

неплохой интерьер

минусы:

слишком пёстро выглядит белый+серый+черный+серебристые винты

слоты расширения с перегородками (проблемная установка видеокарты вертикально)

резюме:

Неплохой, продуваемый, довольно качественный корпус. Но при такой пестроте еще и РГБ - это перебор, лучше отключить такое шапито. Ну и цену бы пониже, тысяч за 5 этот корпус будет очень хорошей покупкой.





6. Phanteks Enthoo Evolv MATX Silver (от 8700р)

плюсы:

красивый качественный металл

качество сборки

хорошая вентиляция

культурный "чистый" интерьер

минусы:

не установишь Vertical GPU (потому что mATX)

резюме:

Что тут сказать, придраться почти нЕ к чему: формат microATX - он же и плюс (компактность), он же и минус (не любая мать войдет, вертикально ВК не поставить). Ну может еще выдувные отверстия над стеклом маловаты, лучше было бы побольше, как у ATX-версии. А в итоге, корпус близок к идеалу. Цена конечно немалая, но он ее стОит до последней копейки.





7. NZXT h700/h710 White (от 8900р)

плюсы:

качество материалов

аккуратная продуманная конструкция

хорошая продуваемость

минусы:

слегка нелепый интерьер

слоты расширения с перегородками (проблемная установка видеокарты вертикально)

резюме:

Очень внешне красивый корпус, удобный для сборки, подходящий для серьезного нагрева/продува, при этом имеющий верхнюю панель без дырок, ... все прекрасно? Не очень. По замыслу NZXT вы обязаны поставить водянку на весь передок, иначе на этом месте будет зиять здоровенная экзистенциальная дыра, а красивая белая планка будет ее только подчеркивать, какие бы толстые вентиляторы у вас ни стояли. Вот это, плюс ценник, плюс традиционный для NZXT запрет нормально поставить вертикально ВК = потеря интереса к данному корпусу. Категория "очень на любителя".





8. Phanteks Eclipse P600S Grey/White (от 10500р)

плюсы:

лаконичный дизайн

качество материалов

аккуратная продуманная конструкция

хорошая, либо отличная продуваемость на выбор

возможность установки видеокарты вертикально

привлекательный интерьер

минусы:

неоднозначная установка видеокарты вертикально

резюме:

Корпус классный по многим показателям, причем равно как в белом, так и в сером (красивом сером) цветах. Технические характеристики рассказывать тут не стОит, обзоров миллион на него. Я бы придрался только к одному моменту - Phanteks умницы, сделали штатные слоты для vertical GPU в количестве 3шт, а не 2, как у всех.) Но, ребята, этого мало! Например, жирная ВК Jetstream займет всю эту ширину и так же будет "сосать стекло". Вот и всё, а так за 10 тысяч с лишним - это удачная покупка, не дешевая конечно, зато серьезная и качественная, надолго.





9. Thermaltake A500 Aluminium (от 13500р)

плюсы:

серебристая цельнометаллическая панель

минусы:

страшноватый интерьер, просящий чем-то забить начинку (AIO, HDD)

торчащие углы дверей закрывают самые интересные места вентиляции

нет возможности полноценной установки ВК

резюме:

Снаружи красота - металл и стекло, но внутрь лучше не смотреть, там какая-то индустриальная "каша". Либо туда надо напихать целую охапку накопителей, либо кастомную водянку со светящимися трубочками и колбочками. Выступы стеклянных дверей зачем-то закрывают все углы вентиляционной решетки. Непонятное решение отказаться от слотов-перевертышей для установки ВК вертикально, как было в A700. Зато, тут есть нормальный кожух БП. В общем, не идеал, за 13 тысяч рублей - так вообще.





10. Phanteks Enthoo Evolv X Glass Galaxy Silver (от 14000р)

плюсы:

внушающий "металлический" дизайн

качество материалов

продуманная конструкция

отличная продуваемость

возможность установки видеокарты вертикально

привлекательный интерьер

минусы:

неоднозначная установка видеокарты вертикально

резюме:

Премиумный корпусищще, огромный и тяжелый, качественный и красивый. Хочешь с подсветкой, хочешь - без. Хочешь с водянкой, хочешь - без. Также, как и в Eclipse 600s, три слота для vertical GPU с теми же последствиями. Придется искать "худые" видеокарты. А есть ли они в соответствующем серебряном цвете? Может только MSI Duke, который везде снимается с продажи. Ну да ладно, не идеальный корпус, но очень, очень грамотный, за 14 тысяч как таким не быть?





Итак, наши поиски подошли к концу. Найден ли Идеальный Корпус? Увы, нет. Хотя иногда казалось, что "вот он", но какая-нибудь досадная фигня обязательно всё подпортит и не выходит из головы...

Это беда, быть одержимым компьютерным фен-шуем, ибо совершенство недостижимо. А может просто производители пока "сыроваты", может скоро "родят" производительные мозги идеальное чудо корпусостроения? Поживем-увидим...





P.S. Оказывается, если выйти за пределы необъятного космоса российской розницы, то можно обнаружить в продаже чудо-чудесное под названием:

PHANTEKS Eclipse P400A WHITE [PH-EC400ATG_DWT01]

Он в РФ не продается (или пока не продается) в белом цвете. Может, это его мы искали? Или с ним тоже что-то не так, и мы уже никогда не найдем свой "Грааль"? Кто знает?



