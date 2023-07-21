Antstream Arcade, облачная игровая платформа в стиле ретро, ​​является первым сторонним облачным сервисом, присоединившимся к Xbox.

Microsoft перенесла более 1300 видеоигр "старой школы" на Xbox благодаря новому партнерству с Antstream Arcade, платформой облачных игр в стиле ретро. Начиная с сегодняшнего дня, геймеры, владеющие Xbox One или Xbox Series X|S, могут приобрести или оформить подписку на множество игр, доступ к которым иначе ограничен.

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Крупнейшее в истории пополнение видеоигр для Xbox включает аркадные игры и игры со старых консолей, таких как Sega Genesis и Super Nintendo, Commodore 64 и различные модели Atari. Те, кто оформит подписку за 30 долларов в месяц или приобретет пожизненный абонемент за 80 долларов, смогут поиграть в такие забавные игры, как Joust (I и II), Dig Dug, Star Raiders, Jumpman и Missile Command. (Если вы любите пинбол, то здесь также есть много похожих игр).

В последнее время много геймеров (особенно "олдскулы") все чаще задумываются о доступности классических игр, и на то есть веские причины. Хотя большинство ретро-игр каким-то образом сохраняются (обычно на пиратских сайтах), подавляющее большинство из них недоступны для тех, кто хочет поиграть в старые игры без сложных манипуляций. Исследование, опубликованное в начале этого месяца, показало, что только 13% классических игр доступны для покупки, а остальные находятся в заложниках у закона об авторском праве. Те, кто хочет поиграть в оставшиеся 87%, могут либо заняться пиратством, либо надеяться раздобыть "антиквариат" на гаражной распродаже, либо отправиться в далекую библиотеку, где можно поиграть, но эти варианты не слишком привлекательны.

Почти все эти игры станут доступны на Xbox.

Antstream Arcade - один из вариантов решения проблемы исчезновения ретро-игр. В течение последнего десятилетия компания работала над тем, чтобы предложить игры 80-х, 90-х и начала 2000-х годов - да, последние считаются ретро-играми - в доступной онлайновой среде. Если у вас есть ПК, Mac, планшет Android или смартфон, вы можете загрузить приложение Antstream Arcade и мгновенно получить доступ к 1900 старым играм и другим мини-играм. Поскольку Antstream обладает соответствующими лицензиями на каждую из них, это абсолютно легально.

"Многие из нас выросли на этих играх, поэтому возможность воспроизводить их на консолях Xbox и делиться впечатлениями с друзьями и близкими просто невероятна", - написала Сара Бонд, корпоративный вице-президент Microsoft по игровому опыту, на сайте LinkedIn.

Доступ к Antstream Arcade обычно бесплатный, но Microsoft объясняет стоимость подписки и пожизненного доступа на Xbox тем, что она покрывает затраты на удаление рекламы, которая обычно появляется на консоли. Владельцы Xbox смогут получать игровые награды, участвовать в турнирах, соревноваться с друзьями в Интернете и сохранять свои прогресс в "облаке", чтобы вернуться к игре позже.