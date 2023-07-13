Современные библиотеки могут хранить классические игры в цифровом виде, но не распространять их, в результате чего у людей остается мало возможностей познакомиться с классическими играми.

Большинство из нас не задумываются о сохранении классических видеоигр, поскольку привыкли к тому, что все цифровые ресурсы всегда находится у нас под рукой. Однако новое исследование, посвященное доступности классических игр, пытается привлечь внимание геймеров к тому, как трудно достать классические игры, выпущенные до того, как появилась возможность скачивать игры с серверов. Согласно результатам исследования, до 87% классических игр, выпущенных по всему миру, сейчас классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения». Ситуация удивительно отличается от классических книг и фильмов, которые всегда доступны в Интернете через различные сервисы. Тем не менее, для классических игр такой услуги не существует, в первую очередь из-за законов об авторском праве.

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Данное исследование является первым в своем роде и было проведено Фондом истории видеоигр в партнерстве с Software Preservation Network. Они использовали онлайн-базу данных игр под названием MobyGames для своих подсчетов, которая, по словам авторов исследования, является наиболее полной базой данных игр, которую они нашли, несмотря на то, что она поддерживается обычными геймерами. Согласно полученным данным, если вы хотите сыграть в девять из 10 игр, которые были изданы в США или другой стране с момента изобретения видеоигр, у вас есть три варианта: купить необходимые игры и винтажное оборудование в специальных магазинах, проехать через всю страну в библиотеку, где хранятся архивы игр, или просто скачать на пиратском ресурсе. Участники исследования отмечают, что ни один из этих вариантов не является оптимальным по очевидным причинам.

На этом графике показана доступность видеоигр до появления потокового вещания, т.е. примерно до 2010 года. Предоставлено: Gamehistory.Org.

В идеальном мире вы могли бы найти старые видеоигры в специализированном магазине, точно так же, как это происходит с книгами и фильмами. По мнению авторов исследования, этому препятствует устаревшее законодательство об авторском праве. Сообщается, что компании, производящие игры, а также их торговые группы и лоббисты заявили Бюро регистрации авторских прав США, что предоставление бесплатного доступа к старым играм повлияет на их прибыль. Кроме того, они утверждают, что уже хорошо справляются с архивированием и поддерживают их как есть, поэтому нет необходимости что-либо менять. Несмотря на эти утверждения, исследование показало, что только 13% ранее выпущенных игр в период с 1960 по 2009 год были доступны.

Загвоздка здесь в том, что библиотеки могут хранить игры и предоставлять их людям, но только если они физически находятся в библиотеке. Им не разрешено делиться ими в Интернете, хотя для книг, аудио и фильмов такого ограничения нет. В настоящее время в моде ремейки старых классических фильмов, поэтому это кажется частью стратегии индустрии: они скорее переделают и продадут их, чем просто раздадут людям.

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Несмотря на это, правила есть правила, и так будет до тех пор, пока в 2024 году Закон об авторском праве в цифровую эпоху не будет изменен. Цель исследования - привлечь внимание общественности к этой проблеме и надеяться, что будут изменены законы об авторском праве в отношении классических игр. Остается подождать и посмотреть, будет ли общественная поддержка изменений достаточной для того, чтобы переломить ситуацию против укоренившейся индустрии видеоигр, которая, скорее всего, будет утверждать, что она просто защищает свою интеллектуальную собственность.