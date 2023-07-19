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Intel вложила 9 миллионов долларов в стартап Humanoid Robotics Figure для разработки нового робота
Figure хочет построить универсального робота, который может делать все, что может делать человек.

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Intel не только производит процессоры, но и инвестирует в другие компании через свое подразделение Intel Capital, которое недавно выделило средства на разработку роботов. Intel инвестировала 9 миллионов долларов в компанию Figure, которая работает над созданием своего первого человекоподобного робота под названием Figure 01. Стоит отметить, что это не единственная компания, которая рассматривает роботов как жизненно важную технологию будущего, но ее подход немного отличается.

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В настоящее время появились коммерческие роботы, которые можно приобрести и управлять ими для выполнения различных задач. Однако большинство этих роботов неприлично дороги и ограничены в своих возможностях автономной работы. Компания Boston Dynamics начала продавать своего четвероногого робота Spot несколько лет назад за 75 000 долларов. Но у Spot-а та же проблема, что и у большинства современных роботов: он не похож на человека.

Заставить робота ходить, как человек, очень сложно, так почему бы не использовать колеса или больше ног? Компания Figure пытается построить робота «общего назначения» в форме человека, чтобы он мог делать все то же, что и люди, например, ходить вверх и вниз по лестнице, открывать двери, помогать людям вставать или ходить, поднимать мелкие предметы и так далее. Большинство других роботов предназначены для одной конкретной задачи.

Пока что Figure показала только рендеры своего первого продукта, но утверждает, что это будет первый коммерчески жизнеспособный робот-гуманоид. Figure 01 будет иметь высоту 196 см, базовый вес около 60 кг и общую грузоподъемность 20 кг. Полностью электрический робот, по-видимому, сможет ходить со скоростью 1,2 метра в секунду, что очень близко к средней скорости ходьбы человека, равной 1,4 метра в секунду. Тем не менее, еще не выпущенный гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics способен бегать со скоростью 2,5 метра в секунду (и делать сальто). Figure 01, который выглядит так, будто прибыл к нам из будущего, сможет ходить в течение пяти часов без подзарядки.


Скромные инвестиции Intel могут принести большую прибыль, если Figure правильно оценивает перспективы рынка труда. Компания утверждает, что существуют миллионы незанятых рабочих мест, связанных с физическим трудом. Трудно заставить людей браться за эту низкооплачиваемую работу, но Figure считает, что снижение стоимости робототехники в конечном итоге заставит компании отказаться от людей. В связи с тем, что население многих стран снижается из-за более низкой рождаемости, нам также может понадобиться больше людей, осуществляющих уход на дому и другие низкооплачиваемые профессии. И в этом случае, по мнению Figure, гуманоидные роботы станут решением проблемы. Компания даже видит тот день, когда роботы будут собирать других роботов, что приведет к дальнейшему снижению цен. Тогда возникает вопрос, если роботы смогут создавать себя сами, будем ли мы им по-прежнему нужны?

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#intel #искусственный интеллект #figure #figure 01 #humanoid robotics figure #intel capital #робот-гуманоид
Источник: prnewswire.com
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