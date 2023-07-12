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В 2017 году ученые и астрономы-любители со всего мира с восхищением наблюдали за первым подтвержденным случаем прохождения межзвездного объекта через нашу Солнечную систему. Этот объект, получивший название “Оумуамуа”, воодушевил астронома из Гарварда Ави Лоэба, который с тех пор стал одержим инопланетными и межзведными объектами. Получив вероятное подтверждение того, что подобный объект мог упасть в Тихом океане, Леб отправился на его поиски. Теперь он утверждает, что обнаружил фрагменты таинственного межзвездного объекта.
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Космический объект, о котором идет речь, был назван IM1 или CNEOS 2014-01-08. Поначалу данных об IM1 было недостаточно, чтобы установить его межзвездное происхождение, но позже Министерство обороны США опубликовало секретные данные из сети обнаружения ядерных запусков, которые свидетельствовали о том, что его скорость превысила скорость выхода из Солнечной системы. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить Лоэба в его правоте и впоследствии он собрал 1,5 миллиона долларов на финансирование экспедиции по драгированию дна Тихого океана с помощью магнитов.
После своей экспедиции Лоэб появился с коллекцией небольших сферических объектов, которые, по его словам, были найдены на предполагаемом пути IM1. Вначале магнитные салазки поднимали кучи вулканического пепла, но затем команда Лоэба использовала фильтр с субмиллиметровой сеткой и обнаружила сферические объекты.
Команда только приступила к анализу найденного материала, но Лоэб в своем блоге на Medium уже начал размещать подробную информацию о найденных объектах. По словам Лоэба, шарики с места падения космического объекта отличаются по составу от тех, что были извлечены из других мест. Образец состоит на 84% из железа, на 8% из кремния, на 4% из магния и на 2% из титана. Возможно, этот материал принадлежит к астероидам S-типа, которые состоят в основном из силикатов железа и магния. Металлические астероиды обычно имеют большое количество никеля, который не был обнаружен в этих образцах. Радиометрическое датирование позволило предположить, что возраст найденных фрагментов может превышать возраст Солнечной системы.
Стоит отметить, что у нас нет системы отсчета для межзвездных объектов. Если анализ покажет, что эти шарики прилетели извне солнечной системы, нет гарантии, что они будут иметь такой же состав, как астероиды типа C, S или M.
Размещенные материалы пока не подвергались экспертной оценке, и некоторые считают, что Лоэб слишком спешит с выводами и вводит в заблуждение подписчиков. Он вслух размышлял о том, что "Оумуамуа" мог быть частью инопланетной технологии, и даже написал об этом целую книгу. С другой стороны, у Лоэба есть образцы для тестирования, и он обещает представить статью для экспертной оценки и публикации в ближайшие недели. Нам придется подождать и посмотреть, что скажет научное сообщество. Образец материала из-за пределов Солнечной системы может иметь огромное значение, даже если он был расплавлен и погружен в морскую воду на несколько лет.