Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Распечатанная на 3D-принтере робоперчатка поможет людям, перенесшим инсульт, восстановить ловкость
Первым примером ее использования является музыкальная терапия, которая известна своим положительным влиянием на подвижность пациентов, их эмоциональное состояние и многое другое.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 по цене 12го - смотри
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

реклама

После инсульта (или другой формы тяжелой нейротравмы) пациентам часто приходится заново осваивать навыки, которые мы считаем само собой разумеющимися. Кроме таких несложных навыков, как стоять на двух ногах и ходить, к ним относятся и такие виды мелкой моторики, как написание писем, застегивание пуговиц или даже подбирание мелких предметов. Для восстановления этих способностей требуются недели, а то и месяцы ежедневной физической терапии. Но с помощью новой гибкой "робоперчатки" за это время пациент сможет развить точный контроль над кончиками пальцев. 

Группа инженеров из Атлантического университета Флориды разработала умный экзоскелет руки, который помогает как при движении, так и при тактильных ощущениях. Робоперчатка весом всего 191 грамма содержит по одной тактильной сенсорной матрице на каждом кончике пальца. Каждый датчик состоит из 16 такселей (сокращение от тактильного пикселя), которые определяют, какая сила прилагается в данный момент времени. Когда пользователь касается физического объекта, прикасаясь к нему или поднимая его, эти таксели измеряют результирующее давление в мегапаскалях, а затем отправляют эту информацию на микроконтроллер и мультиплексор Teensy 4.0. Затем эти контроллеры связываются с алгоритмом искусственной нейронной сети (ИНС), чтобы определить, было ли движение пользователя «правильным» или его следует скорректировать.

Чтобы протестировать робоперчатку, инженеры научили алгоритм ИНС играть на пианино короткие песни, например, "Mary Had A Little Lamb". Затем они научили алгоритм правильно реагировать на неправильные движения пользователя, создав 10 неправильных вариантов каждой песни. Когда робоперчатка определяла, что владелец начал делать ошибку (например, нажал не на ту клавишу или нажал несколько одновременно), пневматические приводы оказывали небольшое давление, чтобы помочь направить пальцы владельца к правильному действию. Когда владелец играл правильно, приводы помогали поддерживать его движения и повышали их точность.

Схема, показывающая расположение массивов датчиков и пневматических каналов робоперчатки.

Статья, опубликованная в четверг в Frontiers in Robotics, подробно описывает устройство. Хотя это не первая роботизированная перчатка, предназначенная для помощи людям в восстановлении после нейротравмы, большинство предшественников крупнее и изготовлены в основном из жестких материалов, что делает их громоздкими, неудобными и даже болезненными в использовании. Пока робоперчатка тестировалась только с фортепиано, и на то есть веская причина: музыкальная терапия высоко ценится за ее положительное влияние на двигательные навыки, память, способность концентрироваться и эмоциональное состояние людей, переживших инсульт. В частности, пианино представляет собой подходящий тест, основанный на требуемой ловкости, особенно в отношении бокового движения и разного давления, прикладываемого к каждому пальцу. Тем не менее, пациенты, перенесшие инсульт и другие лица, перенесшие нейротравму, могут получить пользу от ношения перчаток или пары перчаток во время освоения других навыков.

Тем временем инженеры работают над программированием робоперчатки для обеспечения тактильной или звуковой обратной связи, когда владелец делает правильное или неправильное движение. Если устройство будет коммерциализировано, его будет легко производить в больших масштабах, поскольку структура, напечатанная на 3D-принтере, представляет собой единое целое. Компьютерная томография или другие методы трехмерной визуализации также могут позволить производителю определить конкретные размеры руки человека, а затем создать роботизированную перчатку, которая идеально подходит им.

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#3d-принтер #искусственная нейронная сеть #мягкая робототехника #teensy 4.0 #робо-перчатка
Источник: frontiersin.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
Пол Маккартни анонсировал выход последней песни The Beatles, созданной с помощью ИИ
Правительство США будет контролировать вредные программы с ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин вышел на связь и анонсировал "новые победы"
143
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
11
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
2
Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
11
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
31
Застрявший AMX-10 не сделал ни одного выстрела, был брошен экипажем и подобран бойцами ВС РФ
7
Евгению Пригожину вернули всё изъятое ранее имущество
23
В Сети появились фотографии полевого лагеря ЧВК «Вагнер» в Беларуси
12
19FortyFive: Украина способна победить, но для этого ей "нужно дать второй шанс"
25
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
7
Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
1
После попадания чего-то "тяжелого" башня от БМП Bradley отлетела на несколько десятков метров
5
Radeon RX 6500 XT в свежем сравнении уступила RX 5500 XT в PCIe 3.0 и была неубедительна в PCIe 4.0
2
Попытка прорыва сопротивления у $0.75 определит ближайшее будущее Matic
+
Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
+
Mash: у Блиновской и Лерчек нашли «крышу» в российской власти
3
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
+
Прототип кулера NVIDIA RTX 4090 Ti продается в Китае за 120 тысяч долларов
2
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
5
Украинская разведка: в России создан полный цикл производства дронов-камикадзе Герань
23

Популярные статьи

10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
28
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
70
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
83
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
16
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
35
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
16
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
20
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27
Каких целей Россия уже достигла в СВО
20

Сейчас обсуждают

хахахер
20:58
ни там под таблетками просто сидят.Это как в дурдоме они,с этими серьёзно разговаривать,никто не будет
Сырский: Ситуация в Бахмуте развивается согласно плану
sumrack
20:57
Всем насрать на сдыхающих хохлов
Сырский: Ситуация в Бахмуте развивается согласно плану
Cilk382321
20:57
Новый виток геноцида коренного населения и замещения его дикими аборигенами. Вот чего достигло правительство. Они сейчас с издёвкой смотрят на францию, но не понимают, что нас ждёт тоже самое. Только ...
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Novichok777
20:57
Надо спешить , что бы шлак по дороже купить? Доллар , как и биткоин все равно опустится , только подождать надо. Автор клоун.
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
Китя.
20:56
13900к и 4090 как вам связка.
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
Бон Тот
20:56
Так им и надо , собаке собачья смерть а им еще хуже.
После попадания чего-то "тяжелого" башня от БМП Bradley отлетела на несколько десятков метров
хахахер
20:55
а амеры не могут бросить,этот чемодан без ручки,они влезли там сильно уже,их всех посадят тогда навсегда
Сырский: Ситуация в Бахмуте развивается согласно плану
Евгений Толмачёв
20:55
5800x3d+4080
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
Сергей Коцурский
20:52
быть добру
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
Китя.
20:42
Сын Байдена нюхает кокс прям в белом доме.
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем