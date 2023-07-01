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AMD представила новый 6-ядерный игровой процессор Ryzen 5600X3D - его стоимость 229 долларов
Игровые процессоры становятся более доступными. Ryzen 5600X3D поступит в продажу 7 июля.
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Около трех недель назад появилась инсайдерская информация о том, что AMD планирует выпустить новый 6-ядерный процессор с 3D V-кэшем на борту. Ранее компания выпустила только один процессор с V-кэшем для своего сокета AM4 - 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D. Но учитывая нынешнюю ситуацию на рынке процессоров, AMD решила добавить еще один более доступный вариант - Ryzen 5 5600X3D.

Скорее всего, это те кристаллы, которые не подошли для производства полноценных 5800X3D. Можно предположить, что руководство компании AMD подумало: "А зачем добру пропадать, ведь 5800X3D был очень популярным процессором среди геймеров и все его запасы были раскуплены. Теперь можно выпустить более дешевый игровой процессор и заработать хорошие деньги, а также при этом отжать некоторую часть рынка у своего конкурента Intel". 

5600X3D, как и его старший брат 5800X3D, будет иметь такой же объем (96 МБ) кэш-памяти третьего уровня (L3). Этот огромный объем кэш-памяти делает эти процессоры с 3D V-кэшем особенно эффективными для игровых рабочих нагрузок, а также снижает потребность в высокоскоростной оперативной памяти с малой задержкой, а это означает, что даже недорогой памяти DDR4-3000 CL16, которая стоит около 40 долларов за двухканальные комплекты по 16 ГБ, будет вполне достаточно.

Интересно, что новый Ryzen 5 5600X3D является эксклюзивным только для Micro Center, что означает, что чип не будет доступен для покупки в крупных интернет-магазинах, таких как Amazon или Newegg. Тем не менее, в настоящее время магазины Micro Center представлены в большинстве крупных американских городов, поэтому в скором времени на вторичном рынке появится много объявлений о продаже бюджетных игровых процессоров.

"Компания Micro Center рада сотрудничать с AMD и представить нашим уважаемым клиентам процессор AMD Ryzen 5 5600X3D, выпущенный ограниченной серией", - сказал Уоррен Бенесон, директор по мерчандайзингу Micro Center. "Мы стремимся предлагать геймерам эксклюзивное компьютерное оборудование, и процессор AMD Ryzen 5 5600X3D воплощает это стремление. Он предлагает непревзойденные игровые возможности по непревзойденной цене. Благодаря этому эксклюзивному предложению геймеры смогут расширить границы производительности и поднять свои игровые начинания на новую высоту. Мы очень рады предоставить нашим уважаемым покупателям эту необыкновенную возможность".

Новый Ryzen 5 5600X3D будет продаваться по цене 229,99 долларов, что означает, что Intel будет сложно конкурировать в этом сегменте, когда цена 5600X3D начнет падать примерно до 200 долларов.

Характеристики и цены процессоров

Ryzen 7 5800X3D против Core i7-12700 в играх при 1080p

Как вы можете видеть на изображении выше, 5800X3D способен обойти процессоры Intel 12-го поколения Core i7, которые продаются по цене от 250 долларов.

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Хотя у 5600X3D на два ядра меньше, он не должен сильно отставать в играх небольшим количеством потоков, таких как Valorant, Far Cry 6 и других. Процессор появится на полках Micro Center 7 июля. Вы можете сделать предварительный заказ на него здесь, на сайте компании. Имейте в виду, что он не поставляется с кулером.

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#amd #intel #am4 #игровой процессор #ryzen 5600x3d #процессор 2023
Источник: tomshardware.com
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AMD выпускает в продажу 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X3D
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Александр Кузнецов
15:21
Странно что ЭТО появилось только сейчас. ЭТО было нужно строить ещё для Сирии. Там уже было много беспилотников разных конструкций. Может подходящей РЛС не было?
Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось
хахахер
15:20
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AMD представила новый 6-ядерный игровой процессор Ryzen 5600X3D - его стоимость 229 долларов
Eppius
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15:13
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