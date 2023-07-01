Игровые процессоры становятся более доступными. Ryzen 5600X3D поступит в продажу 7 июля.

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Около трех недель назад появилась инсайдерская информация о том, что AMD планирует выпустить новый 6-ядерный процессор с 3D V-кэшем на борту. Ранее компания выпустила только один процессор с V-кэшем для своего сокета AM4 - 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D. Но учитывая нынешнюю ситуацию на рынке процессоров, AMD решила добавить еще один более доступный вариант - Ryzen 5 5600X3D.

Скорее всего, это те кристаллы, которые не подошли для производства полноценных 5800X3D. Можно предположить, что руководство компании AMD подумало: "А зачем добру пропадать, ведь 5800X3D был очень популярным процессором среди геймеров и все его запасы были раскуплены. Теперь можно выпустить более дешевый игровой процессор и заработать хорошие деньги, а также при этом отжать некоторую часть рынка у своего конкурента Intel".

5600X3D, как и его старший брат 5800X3D, будет иметь такой же объем (96 МБ) кэш-памяти третьего уровня (L3). Этот огромный объем кэш-памяти делает эти процессоры с 3D V-кэшем особенно эффективными для игровых рабочих нагрузок, а также снижает потребность в высокоскоростной оперативной памяти с малой задержкой, а это означает, что даже недорогой памяти DDR4-3000 CL16, которая стоит около 40 долларов за двухканальные комплекты по 16 ГБ, будет вполне достаточно.

Интересно, что новый Ryzen 5 5600X3D является эксклюзивным только для Micro Center, что означает, что чип не будет доступен для покупки в крупных интернет-магазинах, таких как Amazon или Newegg. Тем не менее, в настоящее время магазины Micro Center представлены в большинстве крупных американских городов, поэтому в скором времени на вторичном рынке появится много объявлений о продаже бюджетных игровых процессоров.

"Компания Micro Center рада сотрудничать с AMD и представить нашим уважаемым клиентам процессор AMD Ryzen 5 5600X3D, выпущенный ограниченной серией", - сказал Уоррен Бенесон, директор по мерчандайзингу Micro Center. "Мы стремимся предлагать геймерам эксклюзивное компьютерное оборудование, и процессор AMD Ryzen 5 5600X3D воплощает это стремление. Он предлагает непревзойденные игровые возможности по непревзойденной цене. Благодаря этому эксклюзивному предложению геймеры смогут расширить границы производительности и поднять свои игровые начинания на новую высоту. Мы очень рады предоставить нашим уважаемым покупателям эту необыкновенную возможность".

Новый Ryzen 5 5600X3D будет продаваться по цене 229,99 долларов, что означает, что Intel будет сложно конкурировать в этом сегменте, когда цена 5600X3D начнет падать примерно до 200 долларов.

Характеристики и цены процессоров

Ryzen 7 5800X3D против Core i7-12700 в играх при 1080p

Как вы можете видеть на изображении выше, 5800X3D способен обойти процессоры Intel 12-го поколения Core i7, которые продаются по цене от 250 долларов.

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Хотя у 5600X3D на два ядра меньше, он не должен сильно отставать в играх небольшим количеством потоков, таких как Valorant, Far Cry 6 и других. Процессор появится на полках Micro Center 7 июля. Вы можете сделать предварительный заказ на него здесь, на сайте компании. Имейте в виду, что он не поставляется с кулером.