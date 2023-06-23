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Microsoft признает, что «проиграла консольные войны» и пытается спасти сделку с Activision
Microsoft находится в федеральном суде после того, как FTC подала в суд, чтобы заблокировать ее приобретение Activision Blizzard.
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Поскольку Федеральная торговая комиссия (FTC) усилила давление на Microsoft, запланированное компанией приобретение Activision Blizzard под угрозой срыва. Сейчас юристы, представляющие компанию Microsoft, находятся в суде и пытаются помешать FTC разрушить сделку. В своем последнем юридическом документе Microsoft приводит доводы в пользу приобретения, указывая на то, что компания уже проиграла Sony и Nintendo. Наверно можно выразить соболезнования компании Microsoft, которая заняла третье место в “войне консолей”.

Microsoft объявила о сделке с Activision Blizzard более года назад и надеялась завершить оформление документов этим летом. Однако США выступили против сделки, изначально поручив рассмотрение дела административному судье. Затем FTC затянула Microsoft в федеральный суд, где судья имеет право издать судебный запрет, который заморозит амбиции Microsoft. Это ставит Microsoft в затруднительное положение, поскольку она стремится расширить свой собственный каталог игр, чтобы конкурировать с Sony и Nintendo.

Умолять регуляторов разрешить это слияние - это одна из очень редких ситуаций в истории, когда вы услышите, как крупная компания унижает сама себя. В отчетах о доходах все радужно и прекрасно, но Microsoft без колебаний заявила суду, что «Xbox проиграла консольные войны». Столкнувшись с тем, что Microsoft называет «острой конкуренцией», Microsoft постоянно проигрывала Sony, у которой была лучшая консоль в каждом поколении с тех пор, как Microsoft выпустила первый Xbox в 2001 году. Nintendo оказывается тоже превзошла Microsoft.

Битва среди производителей консолей только на руку геймерам.

У Microsoft даже есть некоторые цифры, подтверждающие ее утверждение. По состоянию на 2021 год доля Xbox на рынке игровых консолей составляла 16%, а от общей прибыли консолей — всего 21%. К сожалению, показатели Sony и Nintendo не раскрываются, но, учитывая положение Microsoft в конце списка, мы знаем, что они значительно выше. Юридическая команда Microsoft также привлекла внимание к своей недавней серии 10-летних сделок по облачным играм, чтобы доказать, что Microsoft не является монополистом.

Стратегия Microsoft за последние несколько лет была ясна: покупать крупные студии. Несколько лет назад она приобрела материнскую компанию Bethesda ZeniMax, но эта сделка не принесла плодов так быстро, как, вероятно, надеялась Microsoft. Последний шутер от Bethesda Redfall, похоже, провалился, Starfield неоднократно откладывался и будет работать только со скоростью 30 кадров в секунду, а до выхода следующей Elder Scrolls еще далеко. Однако Activision Blizzard — это заветная мечта Microsoft. Владение этим издателем дало бы Microsoft контроль над некоторыми из самых легендарных игровых франшиз, включая Call of Duty, Diablo и Starcraft.

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Ожидается, что слушание продлится пять дней, в течение которых FTC попытается убедить окружного судью США Жаклин Скотт Корли временно заблокировать сделку до полного судебного разбирательства. Однако Microsoft намекнула, что может отказаться от сделки, если FTC добьется успеха.

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#microsoft #sony #xbox #activision blizzard #nintendo #ftc
Источник: ign.com
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