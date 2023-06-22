Тем не менее, вы должны смириться с тем, что он постоянно наблюдает за вами и подслушает.

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Software République, организация в состав которой входят шесть европейских компаний, представила на прошлой неделе на выставке Viva Technology 2023 полностью электрический концепт-кар H1st Vision. За его ярким внешним видом скрывается ряд потенциально революционных технологий, включая автоматическую диагностику, профиль водителя, биометрический мониторинг и систему экстренной медицинской связи.

Все верно — H1st Vision может следить за вашим физическим здоровьем, а затем обратиться за помощью от вашего имени, если ситуация выйдет из под контроля. Рулевое колесо работает с акселерометром ремня безопасности, чтобы контролировать ваше сердцебиение, ритм и физическую активность. Внутренняя камера и микрофон следят за выражением вашего лица и изменениями голоса, а затем передают эти данные в программу анализа настроения на основе искусственного интеллекта. По словам представителей компании Software République, это позволяет регулировать комфортабельность в салоне автомобиля в режиме реального времени: например, если программа считает, что вам слишком жарко, она скажет машине включить кондиционер. H1st Vision также может порекомендовать дыхательные упражнения или быстрый видеозвонок медицинскому работнику. (Стоит задуматься, как это связано с медицинской страховкой, но помните: H1st Vision производится в Европе).

Интерьер H1st Vision.

Это удобно и все такое, но не так уж сложно самостоятельно отрегулировать климат-контроль в автомобиле или сделать дыхательные упражнения с помощью Google. Функции биометрического мониторинга H1st Vision в основном предназначены для чрезвычайных ситуаций, работая вместе с вашей личной историей болезни, чтобы определить, требуется ли срочная медицинская помощь. Автомобиль может включать собственные аварийные огни и отправлять информацию о своем местоположении в службы экстренной помощи, одновременно облегчая вызов скорой помощи. Он даже может определить, кто из пассажиров нуждается в помощи, и направить вызов на динамики и микрофон в подголовнике, чтобы обеспечить постоянную связь. Помимо всего перечисленного, H1st Vision может проверять свои собственные внутренние системы по примеру внедорожника Chevy Tahoe в фильме "Зимний солдат". В ходе проверки аккумулятора, коробки передач, тормозов, шин и подвески помогут вам увидеть, когда автомобиль действительно нуждается в обслуживании или ремонте.

Каждый, кто ездит на H1st Vision, получает собственный профиль. Когда вы подходите к машине, камеры на боковых зеркалах распознают вашу походку или лицо, а затем проецируют приветствие на окно. Когда дверь открывается, сиденье регулируется в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если ваша жена (муж), друг или другой родственник сядет в салон, H1st Vision подстроит интерьер в соответствии с их предпочтениями.

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Выглядит он тоже круто. Ограненный дизайн автомобиля H1st Vision сильно отличается от гладкого дизайна, который вы увидите на других концептуальных автомобилях, но он придает внедорожнику "бриллиантовое" качество, дополняемое геометрическими дисками. Рулевое колесо в форме крыла чайки, ярко-белый интерьер и длинная панель с ЖК-дисплеем придают ему футуристический вид — что, конечно, легче сделать, когда не строишь сотни таких автомобилей. Software République подтвердила в Viva Technology, что H1st Vision — это исключительно концептуальный автомобиль и будет производиться в больших количествах, но элементы его дизайна могут в конечном итоге найти свое применение в серийных моделях.