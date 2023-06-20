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Apple планирует модернизировать чип UWB и стандарт Wi-Fi в iPhone для лучшей интеграции с Vision Pro
Новые айфоны модернизируют для взаимодействия с гарнитурой дополненной реальности стоимостью 3500 долларов.
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Слухи о новой гарнитуре дополненной реальности ходили много лет и наконец-то Apple анонсировала ее на конференции WWDC в этом месяце. Vision Pro имеет ошеломляющую цену - 3500 долларов. Apple объясняет это тем, что это будут самые современные и производительные смарт-очки из когда-либо созданных. По словам инсайдеров, Apple настолько уверена в будущем Vision Pro, что вносит необходимые изменения в дико популярную линейку iPhone.

Эта информация поступила от известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, у которого есть послужной список точных аналитических данных продукции Apple. Куо утверждает, что Apple собирается обновить комплектующие iPhone для поддержки Vision Pro. Компания считает, что максимально упрощенный способ взаимодействия ее устройств с Vision Pro имеет жизненно важное значение для ее успеха. К примеру, на выставке Apple показала, как VIsion Pro может подключиться к MacBook, просто взглянув на него. Сообщается, что Apple также думает о поддержке 3D-фотографий на камерах своих телефонов. Однако для достижения наилучших результатов iPhone потребуется несколько аппаратных доработок.

Ожидается, что будущий iPhone 15 станет первым телефоном Apple с USB-C, а также будет иметь улучшенный чип UWB (беспроводная технология связи). UWB полезен для отслеживания местоположения, определения присутствия и других взаимодействий с близлежащими устройствами. Текущие устройства Apple, такие как iPhone, AirPods, AirTag и Apple Watch, используется чип UWB, известный как U1. Куо утверждает, что в iPhone 15 эта 16-нм микросхема будет заменена модернизированным 7-нм чипом. Современная модель будет иметь более низкое энергопотребление и улучшенную производительность, что, по мнению Apple, важно для взаимодействия Vision Pro с iPhone.

Apple Vision Pro

Куо также ожидает, что Apple усовершенствует стандарт Wi-Fi, но это не произойдет к выходу iPhone 15. В следующем году iPhone 16 станет первым Apple, поддерживающим Wi-Fi 7, последнюю версию Wi-Fi, которая только начала появляться в последних телефонах Android. Wi-Fi 7 может предложить огромный прирост скорости и надежности. В то время как Wi-Fi 6 имеет максимальную скорость 9,6 Гбит/с, Wi-Fi 7 имеет теоретический потолок в 46 Гбит/с. Он имеет функцию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам одновременно отправлять и получать данные в нескольких диапазонах беспроводной связи. Это может быть важно для передачи данных напрямую между гарнитурой и телефоном, но планы Apple в этой области пока не разглашаются.

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Vision Pro разрабатывалась целую вечность и Apple не спешит выпускать её в продажу. Конкретной даты выпуска нет, и Apple пока даже не принимает предварительные заказы на Vision Pro. Все, что мы знаем, это то, что она будет выпущена в начале 2024 года, и вам понадобится 3500 долларов, чтобы забрать ее домой.

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#apple #iphone #iphone 15 #vision pro #гарнитура apple
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