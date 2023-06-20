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MSI снизила цену на RTX 4060 Ti Ventus 2X Black с заводским разгоном на 20 долларов
Снижение цены связано с тем, что NVIDIA готовится к выпуску RTX 4060 по цене 299,99 долларов.
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Судя по многочисленным негативным отзывам, плохим продажам и неудовлетворительному приему со стороны геймеров, можно с уверенностью сказать, что RTX 4060 Ti - одна из самых неудачных видеокарт от NVIDIA. Одним из ключевых факторов холодного приема RTX 4060 Ti является плохое соотношение цены и производительности, которое предлагает графический процессор. Например, самая дешевая RX 6700 XT на Newegg стоит 330 долларов на момент написания статьи. Для сравнения, RTX 4060 Ti за 400 долларов на 21% дороже, а производительность растеризации на 7% и 9% выше, чем у RX 6700 XT при 1440p и 1080p, соответственно, согласно обзору 3DCenter, посвященному выходу видеокарты GeForce. Данное противостояние становится еще хуже для RTX 4060 Ti, если учесть мизерные 8 ГБ VRAM против 12 ГБ у RX 6700 XT.

Учитывая это, можно было предположить, что цена RTX 4060 Ti будет снижена. Поэтому стоимость RTX 4060 Ti уже начала снижаться, поскольку MSI снизила цену на MSI Ventus GeForce RTX 4060 Ti 8 GB на 5% или примерно на 20 долларов в различных розничных магазинах (согласно VideoCardz). Вы можете найти видеокарту по цене 379,99 долларов на Newegg, Amazon и B&H Photo.

Интересно, что цена RTX 4060, выход которой запланирован на 29 июня, будут составлять 299,99 долларов, то есть на 100 долларов меньше, чем RTX 4060 Ti 8 ГБ. Учитывая последнюю скидку, разница в цене между RTX 4060 и RTX 4060 Ti составит всего 80 долларов, что может снизить продажи первой, если NVIDIA не изменит рекомендованную производителем розничную цену, чтобы лучше конкурировать с RX 7600 за 270 долларов.

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-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Как бы то ни было, приятно видеть, что RTX 4060 Ti получила скидку в течение месяца после старта продаж. Будем надеяться, что коррекция цен начнется не только в США, и в России мы тоже увидим более дешевые видеокарты.

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#nvidia #msi #rtx 4060 #rtx 4060 ti #видеокарта 2023 #rtx 4060 ti ventus 2x black
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Шешняк
15:31
Что из твоего последнего публиковали на сайте, дай ссыль. А то меня месяц не было.
РФ создаст коалицию стран, пострадавших от колонизаторов – 70 государств потребуют у Европы $4 трлн
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