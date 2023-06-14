Новая модель имеет разъем 12VHPWR, который расположен с другой стороны платы.

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На данный момент Nvidia так и не поменяла свой разъем питания 12VHPWR с момента выхода серии RTX 4000 в конце 2022 года. Как вы помните, люди испытывали трудности с подключением дополнительного питания, а ширина видеокарт в некоторых случаях требовала радикального изгиба, чтобы спрятать их под картой. Оба варианта привели к тому, что некоторые адаптеры и разъемы питания расплавились, но ничего не было изменено, чтобы сделать эту ситуацию менее опасной для геймеров. Вместо этого компания просто сообщила пользователям, чтобы кабель был надежно закреплен. Это привело к тому, что производители видеокарт стали сами вносить изменения, и последнее из них поступило от компании Gigabyte. Инженеры изменили положение разъема 12VHPWR на своей новой плате V2 RTX 4090 и установили под ним вентилятор, что должно устранить проблемы с изгибом и охлаждением.

Речь идет о видеокарте Gigabyte RTX 4090 Windforce V2 24G. В новой плате V2 Gigabyte убрала часть радиатора, чтобы разместить новую область для 12-контактного разъема, который теперь направлен к задней части видеокарты, а не к боковой стороне печатной платы. Вентилятор обдувает эту область, что должно помочь сохранить кабель холодным и стабильным. Кроме того, под разъемом есть как минимум несколько сантиметров свободного пространства, так что для кабеля будет достаточно свободного пространства. Плюс, поскольку расположение кабеля изменилось, вам не нужно сгибать его, чтобы скрыть из виду, поскольку он направлен к передней части корпуса. Обновленная видеокарта была замечена инсайдером @harukaze5719 в Твиттере.

Странно, что Gigabyte не упоминает об этом существенном изменении на своей странице, а видеокарта V1 также доступна, если вы предпочитаете старый дизайн. Gigabyte, возможно, не хочет привлекать внимание к предыдущим «проблемам» со стандартным дизайном, но тот факт, что она все еще предлагает его, по крайней мере, считает его безопасным в использовании. Компания не изменила маркетинговую формулировку своей конструкции и по-прежнему называет ее "радиаторным охлаждением", при котором воздух проходит через открытый радиатор, а не задерживается задней пластиной видеокарты.

На этом изображении показан вырез в версии V2, позволяющий направить кабель питания в переднюю часть корпуса/заднюю часть платы

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Тем временем и Asus, и MSI придумали свои собственные оригинальные решения для этой модели. Asus недавно продемонстрировала видеокарту 4000-й серии без разъема питания, для которой требуется специальная материнская плата. Компания переместила разъемы на заднюю часть платы и добавила второй разъем типа PCIe на видеокарту для подачи питания. Но стоит учесть, что это всего лишь прототип, поэтому неясно, будет ли он когда-либо продаваться потребителям. Самое простое решение придумала MSI, она просто покрасила разъемы в желтый цвет. С черным кабелем желтая часть исчезает, когда он полностью вставлен, что дает визуальное подтверждение успешного подключения.