Предварительные заказы уже открыты, поставки начнутся 1 сентября.

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Если вы думали о покупке Xbox Series S, но вас не устраивал его скудный SSD, то сейчас, возможно, настало время действовать. Вчера на своей ежегодной выставке Xbox Games Showcase Microsoft анонсировала совершенно новую модель Carbon Black Series S. Новая модель оснащена целым терабайтом памяти и стоит всего на 50 долларов дороже базовой модели, решая проблему геймеров с количеством доступных игр на консоли.

Когда Xbox Series X и Series S появились на прилавках магазинов в ноябре 2020 года, у геймеров появился некий выбор. Версия Series X поставляется с дисководом, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и поддержкой 4K-разрешения, но стоит 500 долларов и занимает приличное физическое пространство в комнате; Series S предлагает всего 512 ГБ по более низкой цене в 300 долларов. Из-за отсутствия дисковода на Series S геймерам приходится загружать ограниченное количество игр, потому что память накопителя консоли быстро заполняется. Для тех, кто не хочет большую консоль или не хочет покупать диски, это решение Microsoft вызвало много недовольства, потому что использование внешних запоминающих устройств с Xbox становится довольно дорогим удовольствием.

Carbon Black и White Series S рядом друг с другом на черном фоне.

Кажется, что Carbon Black Series S решает эту проблему. Помимо того, что она представлена в новом матово-черном цвете (с соответствующим беспроводным контроллером), твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ этой модели предлагает такой же объем памяти, как и Series X, без лишних затрат. За 350 долларов геймеры теперь могут приобрести небольшую консоль и забыть про все проблемы со свободным местом на накопителе. Остальные характеристики консоли остались прежними: благодаря AMD Ryzen Zen 2 и 10 ГБ памяти GDDR6 обе версии Series S поддерживают все новейшие игры для Xbox с частотой кадров до 120 кадров в секунду.

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Предварительные заказы на модель Carbon Black были открыты на веб-сайте Microsoft и Xbox.com во время воскресной выставки Xbox Games Showcase. Ожидается, что поставки начнутся 1 сентября, а заказы на сторонних сайтах будут открыты через месяц. Для тех, кто не заботится о месте на твердотельном накопителе, но кто еще не успел купить новую консоль, Microsoft предлагает старую модель на 512 ГБ за 300 долларов.