Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Компания Lynk+ продемонстрировала прототип модульного жидкостного охлаждения для новых видеокарт
Это может стать началом новой эры недорогих многофункциональных водянок для графических процессоров с болтовым креплением.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

реклама

Системы жидкостного охлаждения или "водянки" для центральных процессоров существуют уже давно, они доступны по цене и просты в установке. С видеокартами ситуация немного другая, здесь массово используется воздушное охлаждение, которое поставляется с завода с массивными радиаторами и вентиляторами. Большинство пользователей опасаются их демонтажа, так как это приведет к аннулированию гарантии. С появлением более горячих и высокопроизводительных графических процессоров также начали появляться "водянки" и на видеокартах, но это дорогие и сложные системы. Но скоро все может измениться, потому что компания под названием Lynk+ выходит на рынок с новой жидкостной системой охлаждения, которая предназначена для более тихого и эффективного охлаждения современных высокопроизводительных графических процессоров. Немецкая компания заверяет, что водянка будет доступна по цене и будет модульной (легко разбираться), что станет кардинальным изменением для рынка GPU.

Традиционные "водянки" для центральных процессоров состоят из водоблока, который устанавливается сверху CPU, а также имеют дополнительный насос. Lynk+ предлагает совершенно другую конструкцию: здесь помпа расположена внутри радиатора, что является новшеством. Радиатор также имеет внутренние камеры, которые действуют как охлаждающий резервуар и предназначены для предотвращения попадания воздуха в систему, что может произойти в обычных "водянках", в зависимости от того, как установлен радиатор. 

Это прототип 360-мм версии, установленной на Radeon RX 7900 XTX.

Еще одной уникальной особенностью системы Lynk+, о которой De8auer рассказал в недавнем видео, является ее модульность. Это позволяет отсоединить одну из трубок от водоблока графического процессора и подключить ее ко второму радиатору. Затем можно подключить выпускную трубку и провести ее от радиатора обратно к видеокарте. Это позволяет добавить дополнительный блок охлаждения в соответствии с возможностями вашего корпуса. Кроме того, поскольку помпа находится внутри радиатора, вы можете заменить видеокарту и водоблок при модернизации, не покупая совершенно новую систему охлаждения. Радиатор охлаждения графического процессора снимается как единое целое с помощью одного винта и компания обещает, что при отсоединении не прольется вода. Lynk+ спроектировала систему таким образом, чтобы помпа никогда не работала всухую из-за того, что внутри не будет образовываться воздушный карман.

Одна из основных причин, по которой эти "водянки" могут быть доступными по цене, заключается в том, что радиаторы полностью изготовлены из литого алюминия, а не из меди. Это должно обеспечить аналогичную производительность, но сделать их значительно дешевле. Теоретически новая система охлаждения будет предоставлена компаниям, которые собирают готовые видеокарты, таким как Asus, MSI и т.д.

Здесь показана область на радиаторе, в которой находятся насос и резервуар, что является новым дизайном для водянки.

В видеоролике, указанном выше, в качестве примеров показаны радиаторы 240 мм и 360 мм, а также показаны два водоблока; один для Radeon RX 7900 XTX и RTX 3080. Видеокарта AMD проходит стресс-тест Furmark при температуре всего 49 °C, а температура в самой горячей точке составляет 75 °C, что впечатляет. Компания также обещает, что он будет бесшумным в работе, что является отличительной чертой жидкостных охладителей.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Теоретически эта "водянка" может появиться на будущих видеокартах, если Lynk+ сможет заключить сделки с компаниями, которые их продают. Поскольку в нем используется полностью алюминиевый водоблок, он должен стоить компании столько же, сколько и обычные алюминиевые радиаторы. Добавление узла радиатора добавит некоторую стоимость к продукции. Однако пользователь может оставить эту систему охлаждения и для новых видеокарт. Неизвестно, внедрит ли какой-либо производитель эту технологию, но мы, вероятно, узнаем об этом, когда примерно через год появятся серии Radeon 8000 и RTX 5000.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#radeon rx 7900 xtx #жидкостное охлаждение #воздушное охлаждение #aio #lynk+
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
Использование жидкостного охлаждения вместо воздушного кулера повысило FPS во всех играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
42
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
19
Буданов опубликовал интригующее видео с подписью "Продолжение следует"
16
В Украине обозначили иранские дроны Shahed одной из главных проблем для украинского ПВО
4
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Пригожин отказал в подписании контракта с Минобороны бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
42
Западная пресса вспомнила про колоссальные российские укрепления, которые могут стать для ВСУ непреодолимым препятствием
4
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
12
Telegraph: Россия возвела мощнейшую линию обороны на юге в ожидании контрнаступления ВСУ
8
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
15
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
3
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
6
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
20
Интел меняет упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS
+
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
10
Интенсивность боёв в Запорожье нарастает несмотря на слухи о выводе потрепанных ОМБР
4
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
10
Politico: Китай с 2019 года следил за США с кубинской военной базы
+
Набиуллина призвала сворачивать массовые льготные ипотечные программы и создавать новые
18

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
44
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
14
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
2
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
4
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
География Буддизма
9

Сейчас обсуждают

goro
16:08
По случаю, в Ельцин-центре наверное накатят сидра - забодяженного атлантами и частным бизнесом.
Медведев в День России опубликовал коллаж с киевским майданом независимости с российским флагом
Владимир Дранников
16:07
Может зе специально разоружает Европу?
На Украине призвали Германию увеличить поставки военной техники, включая танки Leopard 2
DANYNAFIG
16:07
Странно это всё вроде древние укры а своего вообще ничего нет , всё им дай как цыганьё :D
На Украине призвали Германию увеличить поставки военной техники, включая танки Leopard 2
Дмитрий
16:02
Просто ржу от этой комедии!))) Скоро НАТО вааще без оружия останутся с такими темпами!)))
На Украине призвали Германию увеличить поставки военной техники, включая танки Leopard 2
Misha hm
15:58
На рутрекере.
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
None7
15:56
Ладно, это не наёмничество, это незаконное вооружённое формирование. УК РФ 208 от 10 до 20 лет всем участникам.
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
konstantininform
15:56
Занончатся леопард 2 так им на замену придут леопард 3. Главное чтобы военный конфликт не дошёл до поставок леопард 4 или 5...
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Виктор Бояринцев
15:54
1 пунт, не отходи от розетки🤣
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
dmitry07
15:52
Получается What's Up, который фейсбук купил за много миллиардов, это абсурдный сервис, а делали его идиоты:
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
super619
15:50
Странный вопрос, учитывая что 2 года назад BL8800 Pro не существовало. На больших временных отрезках логичнее сравнивать менее технологичные товары. Например, Лада Калина в 2010 году стоила 300тр, а п...
Сэкономьте до $240 при покупке устройств Blackview 12-18 июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем