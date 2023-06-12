Это может стать началом новой эры недорогих многофункциональных водянок для графических процессоров с болтовым креплением.

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Системы жидкостного охлаждения или "водянки" для центральных процессоров существуют уже давно, они доступны по цене и просты в установке. С видеокартами ситуация немного другая, здесь массово используется воздушное охлаждение, которое поставляется с завода с массивными радиаторами и вентиляторами. Большинство пользователей опасаются их демонтажа, так как это приведет к аннулированию гарантии. С появлением более горячих и высокопроизводительных графических процессоров также начали появляться "водянки" и на видеокартах, но это дорогие и сложные системы. Но скоро все может измениться, потому что компания под названием Lynk+ выходит на рынок с новой жидкостной системой охлаждения, которая предназначена для более тихого и эффективного охлаждения современных высокопроизводительных графических процессоров. Немецкая компания заверяет, что водянка будет доступна по цене и будет модульной (легко разбираться), что станет кардинальным изменением для рынка GPU.

Традиционные "водянки" для центральных процессоров состоят из водоблока, который устанавливается сверху CPU, а также имеют дополнительный насос. Lynk+ предлагает совершенно другую конструкцию: здесь помпа расположена внутри радиатора, что является новшеством. Радиатор также имеет внутренние камеры, которые действуют как охлаждающий резервуар и предназначены для предотвращения попадания воздуха в систему, что может произойти в обычных "водянках", в зависимости от того, как установлен радиатор.

Это прототип 360-мм версии, установленной на Radeon RX 7900 XTX.

Еще одной уникальной особенностью системы Lynk+, о которой De8auer рассказал в недавнем видео, является ее модульность. Это позволяет отсоединить одну из трубок от водоблока графического процессора и подключить ее ко второму радиатору. Затем можно подключить выпускную трубку и провести ее от радиатора обратно к видеокарте. Это позволяет добавить дополнительный блок охлаждения в соответствии с возможностями вашего корпуса. Кроме того, поскольку помпа находится внутри радиатора, вы можете заменить видеокарту и водоблок при модернизации, не покупая совершенно новую систему охлаждения. Радиатор охлаждения графического процессора снимается как единое целое с помощью одного винта и компания обещает, что при отсоединении не прольется вода. Lynk+ спроектировала систему таким образом, чтобы помпа никогда не работала всухую из-за того, что внутри не будет образовываться воздушный карман.

Одна из основных причин, по которой эти "водянки" могут быть доступными по цене, заключается в том, что радиаторы полностью изготовлены из литого алюминия, а не из меди. Это должно обеспечить аналогичную производительность, но сделать их значительно дешевле. Теоретически новая система охлаждения будет предоставлена компаниям, которые собирают готовые видеокарты, таким как Asus, MSI и т.д.

Здесь показана область на радиаторе, в которой находятся насос и резервуар, что является новым дизайном для водянки.

В видеоролике, указанном выше, в качестве примеров показаны радиаторы 240 мм и 360 мм, а также показаны два водоблока; один для Radeon RX 7900 XTX и RTX 3080. Видеокарта AMD проходит стресс-тест Furmark при температуре всего 49 °C, а температура в самой горячей точке составляет 75 °C, что впечатляет. Компания также обещает, что он будет бесшумным в работе, что является отличительной чертой жидкостных охладителей.

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Теоретически эта "водянка" может появиться на будущих видеокартах, если Lynk+ сможет заключить сделки с компаниями, которые их продают. Поскольку в нем используется полностью алюминиевый водоблок, он должен стоить компании столько же, сколько и обычные алюминиевые радиаторы. Добавление узла радиатора добавит некоторую стоимость к продукции. Однако пользователь может оставить эту систему охлаждения и для новых видеокарт. Неизвестно, внедрит ли какой-либо производитель эту технологию, но мы, вероятно, узнаем об этом, когда примерно через год появятся серии Radeon 8000 и RTX 5000.