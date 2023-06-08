Видео и фотографии Deepfake показывают реальных людей, занимающихся фальшивым сексом.

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За последние 6 месяцев в правоохранительные органы поступило огромное количество заявлений о шантаже и вымогательстве в том, что они никогда не делали. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания поддельных видео сексуального характера, которые они затем используют для шантажа своих жертв. Это явление называется сексторшен (от англ. sextortion - сексуальный шантаж) и представляет собой серьезную угрозу для личной безопасности и конфиденциальности.

Сексторшен - это форма киберпреступления, при которой злоумышленник требует от жертвы денежное вознаграждение, сексуальные фото или видео или выполнение других требований под угрозой распространения компрометирующих изображений или видео с участием жертвы. В некоторых случаях, злоумышленник действительно имеет в своем распоряжении такие материалы, полученные из взломанных аккаунтов, утечек данных или от знакомых жертвы. В других случаях, злоумышленник просто утверждает, что он имеет такие материалы, не предоставляя никаких доказательств.

Специалисты по кибербезопасности предупредили о росте использования искусственного интеллекта для создания поддельных видео, которые имитируют реальных людей, занимающихся сексом. Такие видео называются дипфейками (от англ. deepfake - глубокая подделка) и создаются с помощью специальных программ и облачных сервисов, которые доступны в интернете. С помощью прогресса в области искусственного интеллекта качество таких видео значительно улучшилось, и теперь достаточно одного фото лица человека, чтобы создать реалистичное видео с его участием.

Пример шутливого дипфейка - Мистер Бин в необычном образе.

Злоумышленники получают фото своих потенциальных жертв из публичных источников, таких как социальные сети или другие сайты, и затем искусственно изменяют их так, чтобы они выглядели непристойно или порочно. Затем они распространяют такие фото или видео на порнографических сайтах или других легитимных платформах с целью шантажа. Они требуют от жертв либо оплаты (например, деньги или подарочные карты), либо отправки реальных сексуальных фото или видео.

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Специалисты по кибербезопасности призвали людей принять меры предосторожности, чтобы их изображения не использовались в дипфейках. Закрывайте свои профили в социальных сетях, не обменивайтесь фотографиями с незнакомыми людьми в чатах, используйте хороший антивирус на своем компьютере, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к вашим данным, а на смартфонах не загружайте подозрительные файлы или взломанные приложения с пиратских сайтов.