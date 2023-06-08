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За последние 6 месяцев в правоохранительные органы поступило огромное количество заявлений о шантаже и вымогательстве в том, что они никогда не делали. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания поддельных видео сексуального характера, которые они затем используют для шантажа своих жертв. Это явление называется сексторшен (от англ. sextortion - сексуальный шантаж) и представляет собой серьезную угрозу для личной безопасности и конфиденциальности.
Сексторшен - это форма киберпреступления, при которой злоумышленник требует от жертвы денежное вознаграждение, сексуальные фото или видео или выполнение других требований под угрозой распространения компрометирующих изображений или видео с участием жертвы. В некоторых случаях, злоумышленник действительно имеет в своем распоряжении такие материалы, полученные из взломанных аккаунтов, утечек данных или от знакомых жертвы. В других случаях, злоумышленник просто утверждает, что он имеет такие материалы, не предоставляя никаких доказательств.
Специалисты по кибербезопасности предупредили о росте использования искусственного интеллекта для создания поддельных видео, которые имитируют реальных людей, занимающихся сексом. Такие видео называются дипфейками (от англ. deepfake - глубокая подделка) и создаются с помощью специальных программ и облачных сервисов, которые доступны в интернете. С помощью прогресса в области искусственного интеллекта качество таких видео значительно улучшилось, и теперь достаточно одного фото лица человека, чтобы создать реалистичное видео с его участием.
Злоумышленники получают фото своих потенциальных жертв из публичных источников, таких как социальные сети или другие сайты, и затем искусственно изменяют их так, чтобы они выглядели непристойно или порочно. Затем они распространяют такие фото или видео на порнографических сайтах или других легитимных платформах с целью шантажа. Они требуют от жертв либо оплаты (например, деньги или подарочные карты), либо отправки реальных сексуальных фото или видео.
Специалисты по кибербезопасности призвали людей принять меры предосторожности, чтобы их изображения не использовались в дипфейках. Закрывайте свои профили в социальных сетях, не обменивайтесь фотографиями с незнакомыми людьми в чатах, используйте хороший антивирус на своем компьютере, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к вашим данным, а на смартфонах не загружайте подозрительные файлы или взломанные приложения с пиратских сайтов.