Однослотовая видеокарта на удивление очень доступна по цене.

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Intel анонсировала совершенно новую видеокарту для рабочих станций, основанную на архитектуре Arc, под названием Arc Pro A60. Она призвана расширить линейку графических карт Arc Pro за счет добавления более мощного варианта. Ранее компания предлагала модели A40 и A50, но у этой модели под капотом гораздо больше мощности. Новинка будет доступна в настольной и мобильной версиях и предложит 12 Гигабайт видеопамяти с поддержкой до 4 дисплеев с HDR и Dolby Vision. Главная особенность нового продукта Intel заключается в том, что она предлагает высокую производительность графического процессора, специально оптимизированного для приложений рабочих станций, но в тонком корпусе с одним слотом.

Intel утверждает, что Pro A60 и A60M — это большой шаг вперед по сравнению с существующими картами для рабочих станций. A60 кажется значительным обновлением, поскольку она предлагает вдвое больше возможностей, чем двухслотовая A50, хотя это всего лишь однослотовая видеокарта. У нее в два раза больше линий PCIe 4.0 — 16, по сравнению с восемью, и удвоенное количество исполнительных блоков — 256 по сравнению со 128. Такое же удвоение относится к распределению памяти в 12 ГБ, и она использует в два раза более широкую шину при 192-битном режиме. Она также имеет в два раза больше блоков трассировки лучей и ядер Xe, по 16 вместо восьми. Как и ожидалось, TDP также значительно увеличился до 130 Вт по сравнению с 75 Вт у A50. Но этого все же достаточно, чтобы графический процессор мог получать всю свою мощность от слота PCIe, поэтому дополнительный кабель питания не требуется.

Мощная однослотовая видеокарта в наши дни является диковинкой.

Новые графические процессоры A60 также предлагают полную поддержку кодирования/декодирования для популярных форматов мультимедиа, включая AV1, и оптимизированы с помощью драйверов для всех профессиональных программ (AutoCAD, SOLIDWORKS, 3ds Max и т.п).

Intel обещает ежеквартальные обновления драйверов для A60 и A60M и заявляет, что они будут сертифицированы независимыми поставщиками программного обеспечения для определенных приложений для рабочих станций, включая перечисленные выше. Что касается других деталей, A60 включает четыре порта DisplayPort 2.0, что позволяет вам запускать четыре монитора 8K с частотой 60 Гц с поддержкой звука.

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По данным Videocardz, несмотря на довольно впечатляющие характеристики, учитывая ее размер, цена на удивление низкая — всего 175 долларов. Она может стать довольно популярной для многих бюджетных рабочих станций и ноутбуков, продаваемых Lenovo, HP и Dell. Intel заявляет, что настольная версия будет доступна у ее дистрибьюторов в ближайшие недели, а мобильная версия — через пару месяцев.