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Teamgroup представила первый в мире специализированный водоблок для твердотельных накопителей Gen 5
Возможно, это немного перебор, но это еще никогда не останавливало сборщиков ПК.
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Международная компьютерная выставка Computex сейчас в самом разгаре и в этом году нам действительно показали много интересного. Наконец-то были представлены новые твердотельные накопители PCIe Gen 5  и теперь пришла очередь производителям продемонстрировать новое поколение охлаждающих устройств для поддержания рабочих и низких температур. Среди них — первый в мире специализированный кулер «все в одном» (AIO) только для твердотельных накопителей. Ранее мы видели широкий спектр воздушных кулеров для твердотельных накопителей, но TeamGroup опередила всех и показала первый в мире жидкостный кулер, разработанный только для твердотельных накопителей. Возможно это перебор, а возможно мы ещё мало знаем про новые SSD и этот кулер в итоге станет очень популярным среди геймеров.

По сути, это стандартный 120-мм радиатор/вентилятор, прикрепленный к водоблоку, который устанавливается на SSD. Тем не менее, водоблок большой, учитывая его задачу, размером 78x58x23,6 мм. Он предназначен для работы с твердотельным накопителем M.2 типа 2280, который представляет собой планку хранения размером 22 мм x 80 мм, что является стандартным размером для большинства накопителей M.2. TeamGroup не сообщает, сколько тепла может отводить этот кулер, но от него и не требуется многого. По данным AnandTech, твердотельному накопителю PCIe Gen 5, вероятно, потребуется всего 14 Вт для продолжительной работы, но иногда он может достигать 25 Вт. Для сравнения, 120-мм AIO обычно используется для процессоров среднего класса с TDP от 65 до 125 Вт, так что это явный перебор.

Teamgroup Siren 120

Что касается других характеристик, то 120-мм радиатор изготовлен из алюминия, а встроенный насос рассчитан на уровень шума 22 дБ. Входящий в комплект вентилятор предлагает RGB-подсветку, имеет максимальную скорость вращения 2200 об/мин и рассчитан на уровень шума 39 дБ. Водяной блок SSD — не могу поверить, что только что написал про это — должен обеспечивать полное покрытие для любого 3-дюймового SSD, но еще неизвестно, насколько он лучше, чем радиаторы с полным покрытием, которые производители материнских плат устанавливают в слоты M.2 в наши дни. Некоторые из этих радиаторов простираются по всей материнской плате, но пока неизвестно, обеспечит ли это решение достаточное охлаждение для устройства Gen 5.

На выставке Computex компания также представила контур охлаждения CPU/SSD.

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Похоже, что Teamgroup придерживается концепции дополнительного охлаждения для твердотельных накопителей нового поколения. Однако эта продукция настолько новая на рынке, что трудно сказать, является ли это просто маркетинговым ходом или это что-то, что обеспечит ощутимые преимущества по сравнению с существующими кулерами. Несмотря на это, ранее сообщалось, что Corsair сравнивает твердотельные накопители Gen 5 с процессорами, потому что они поставляются «голыми», и вам нужно будет покупать для них собственное охлаждение. Если это так, и пользователи должны выбирать между громоздким воздушным кулером с крошечным вентилятором или жидкостным кулером, который в значительной степени бесшумен, многие пользователи выберут последний вариант.

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#твердотельные накопители #teamgroup #aio #120-мм кулер aio #gen 5
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