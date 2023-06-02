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Складные устройства Motorola возвращаются на рынок после длительного перерыва. Компания анонсировала Razr 2023 и Razr Plus, складные смартфоны с тонким дизайном и огромным внешним дисплеем в случае Razr Plus. Смартфоны поступят в продажу в разное время, Motorola решила первым выпустить более эффектный Razr Plus. Он будет стоить 999 долларов, а на полках магазинов появится 16 июня, что сопоставимо с ценой Samsung на Galaxy Z Flip 4. К счастью или для кого-то к сожалению, они оба избавились от ретро-подбородка Razr.
Главной особенностью большинства складных смартфонов является гибкий дисплей, но у Razr Plus (изображение выше) есть другая изюминка. Этот телефон имеет огромный внешний OLED-экран размером 3,6 дюйма. Он имеет частоту обновления 144 Гц и покрыт новейшим стеклом Gorilla Glass Victus. Этот дисплей с разрешением 1056 на 1066 пикселей достаточно велик, чтобы отображать все приложения, не открывая телефон, и они будут удобны в использовании. Единственная странность заключается в том, что слишком большие модули камеры выступают в нижней части дисплея.
Внутри Razr Plus имеет сгибающийся 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой 165 Гц. Для дополнительной защиты используется ультратонкий слой стекла (то, что также использует Samsung), и Motorola утверждает, что многослойная защитная конструкция на долгие годы сохранит экран в хорошем состоянии. Это дисплей LTPO, который позволяет снизить частоту обновления до 1 Гц, когда экран неактивен, для экономии заряда батареи, а Razr Plus понадобятся все доступные средства, чтобы как можно дольше поддерживать работоспособность с мизерным аккумулятором емкостью 3800 мАч.
Razer Plus будет оснащен производительным Snapdragon 8+ Gen 1 (лучший в прошлом году), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Те камеры, которые находятся на внешнем дисплее, — это 12-мегапиксельная основная и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная.
Другая модель Razr 2023 отличается внутри и снаружи. Вместо корпуса с "горилловским" стеклом у этого телефона "веганская кожа". Небольшой дисплей в стиле бегущей строки снаружи имеет размеры всего 1,5 дюйма при разрешении 368 на 194. Однако внутри вы по-прежнему получаете большой складной экран. 6,9-дюймовая складная OLED-панель имеет разрешение 1080p, но всего 144 Гц против 165 Гц версии Plus.
Таким образом, Razr не имеет большого внешнего экрана, но имеет большую батарею. Аккумулятор емкостью 4200 мАч должен поддерживать работу Razr 2023 дольше, чем его более дорогой брат, особенно в сочетании с процессором среднего класса Snapdragon 7 Gen 1.
В общем Razr Plus есть чем привлечь внимание потенциальных покупателей, а цена в 1000 долларов полностью соответствует конкурентам. Однако обычный Razr 2023 может оказаться более интересным, тем кому не нужен внешний дисплей и кто хочет сэкономить несколько сотен долларов. Motorola пока не указала дату выхода или цену модели Razr 2023.