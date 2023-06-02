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Motorola анонсировала Razr Plus с огромным внешним экраном, более дешевый Razr 2023 появится позже
Motorola подготовила две версии своего нового складного телефона Razr.
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Складные устройства Motorola возвращаются на рынок после длительного перерыва. Компания анонсировала Razr 2023 и Razr Plus, складные смартфоны с тонким дизайном и огромным внешним дисплеем в случае Razr Plus. Смартфоны поступят в продажу в разное время, Motorola решила первым выпустить более эффектный Razr Plus. Он будет стоить 999 долларов, а на полках магазинов появится 16 июня, что сопоставимо с ценой Samsung на Galaxy Z Flip 4. К счастью или для кого-то к сожалению, они оба избавились от ретро-подбородка Razr.

Главной особенностью большинства складных смартфонов является гибкий дисплей, но у Razr Plus (изображение выше) есть другая изюминка. Этот телефон имеет огромный внешний OLED-экран размером 3,6 дюйма. Он имеет частоту обновления 144 Гц и покрыт новейшим стеклом Gorilla Glass Victus. Этот дисплей с разрешением 1056 на 1066 пикселей достаточно велик, чтобы отображать все приложения, не открывая телефон, и они будут удобны в использовании. Единственная странность заключается в том, что слишком большие модули камеры выступают в нижней части дисплея.


Внутри Razr Plus имеет сгибающийся 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой 165 Гц. Для дополнительной защиты используется ультратонкий слой стекла (то, что также использует Samsung), и Motorola утверждает, что многослойная защитная конструкция на долгие годы сохранит экран в хорошем состоянии. Это дисплей LTPO, который позволяет снизить частоту обновления до 1 Гц, когда экран неактивен, для экономии заряда батареи, а Razr Plus понадобятся все доступные средства, чтобы как можно дольше поддерживать работоспособность с мизерным аккумулятором емкостью 3800 мАч.

Razer Plus будет оснащен производительным Snapdragon 8+ Gen 1 (лучший в прошлом году), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Те камеры, которые находятся на внешнем дисплее, — это 12-мегапиксельная основная и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Другая модель Razr 2023 отличается внутри и снаружи. Вместо корпуса с "горилловским" стеклом у этого телефона "веганская кожа". Небольшой дисплей в стиле бегущей строки снаружи имеет размеры всего 1,5 дюйма при разрешении 368 на 194. Однако внутри вы по-прежнему получаете большой складной экран. 6,9-дюймовая складная OLED-панель имеет разрешение 1080p, но всего 144 Гц против 165 Гц версии Plus.

У Razr 2023 нет большого внешнего дисплея, как у Razr Plus.

Таким образом, Razr не имеет большого внешнего экрана, но имеет большую батарею. Аккумулятор емкостью 4200 мАч должен поддерживать работу Razr 2023 дольше, чем его более дорогой брат, особенно в сочетании с процессором среднего класса Snapdragon 7 Gen 1.

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В общем Razr Plus есть чем привлечь внимание потенциальных покупателей, а цена в 1000 долларов полностью соответствует конкурентам. Однако обычный Razr 2023 может оказаться более интересным, тем кому не нужен внешний дисплей и кто хочет сэкономить несколько сотен долларов. Motorola пока не указала дату выхода или цену модели Razr 2023.

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#motorola #snapdragon 8+ gen 1 #galaxy z flip 4 #gorilla glass victus #razr plus #razr plus 2023
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