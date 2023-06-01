Одной прозрачной панели теперь мало, поэтому тайваньская компания добавила прозрачную панель спереди и сверху.

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В последние годы развивается новая тенденция, которая основана на том, чтобы сделать корпус лучшей витриной для компьютерных комплектующих. Конечно, у нас и раньше были прозрачные боковые панели, но что, если посмотреть на корпус спереди или сверху? С таким закрытым видом не хотят мириться некоторые производители, поэтому появилось новое решение, которое заключается в добавлении в корпус большего количества "окон" и удалении швов между панелями для беспрепятственного обзора оборудования внутри. Компания Lian Li присоединилась к этому тренду, выпустив несколько новых корпусов, включающих как односторонние зеркальные панели, так и корпус с тремя стеклянными панелями, что является новинкой. Компания также представила новый элегантный вентилятор для корпуса, который включает в себя дисплей, что является новой концепцией. В целом, продукты Lian Li пытаются сделать домашний ПК максимально прозрачным и эффектным.

Тайваньская компания представила свои последние разработки на выставке Computex и продемонстрировала несколько новых прозрачных корпусов, которые могут стать мегапопулярными среди геймеров. Все они выглядят так, как будто основаны на модели 011 Dynamic со стеклянными передними и боковыми панелями. Первый новый корпус — это 011 Vision (вверху), который имеет стеклянные панели спереди, сбоку и даже сверху, что является новинкой. Одна интересная особенность заключается в том, что верхняя панель представляет собой одностороннее зеркало, поэтому оно будет отражать свет внутри корпуса, но при этом позволит вам видеть сквозь него. Конечно, единственная проблема, которую вызывает эта конструкция, заключается в том, что большинству людей нравится размещать радиатор в верхней части корпуса. Лиан Ли подумал об этом и предусмотрел место в задней части корпуса для установки 240-мм радиатора и вентилятора. Он будет доступен в черном или белом цвете по рекомендованной розничной цене 139 долларов и появится в продаже в третьем квартале этого года.

Версия EVO имеет более традиционный дизайн для тех, кому нужен 360-мм радиатор сверху.

Далее следует корпус 011 EVO RGB , похожий на стандартный корпус O11, но имеющий съемную опорную планку в углу беспрепятственного обзора аппаратного обеспечения вашего ПК. Он по-прежнему имеет стеклянные переднюю и боковые панели, а традиционная верхняя панель поддерживает радиатор до 360 мм. Корпус также имеет RGB-подсветку по периметру сверху и снизу, что является уникальной особенностью. Он будет доступен в черном и белом цветах по цене 169 и 179 долларов соответственно.

Три таких вентилятора будут предлагаться за 130 долларов.

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Еще один интересный продукт - серия вентиляторов UNI TL LCD, которые включают в себя дисплей. На крошечном экране могут отображаться анимированные GIF, изображения или системная информация, а также они могут крепиться друг к другу с помощью магнитов. Размеры дисплеев будут разные - 1,6 или 2,1 дюйма, а появятся модные вентиляторы на рынке в третьем квартале. На веб-сайте компании говорится, что упаковка из трех вентиляторов будет стоить 129,99 долларов.